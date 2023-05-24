Работал на Китай: в РФ создателя "Кинжала" подозревают в госизмене

Кроме Александра Шиплюка, по делу о госизмене проходят его коллеги-ученые Валерий Звягинцев и Анатолий Маслов. Мужчины также занимались разработками ракет под руководством Шиплюка

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В России арестованного директора Института теоретической и прикладной механики Александра Шиплюка подозревают в связи с Китаем. Об этом иде речь в материале Reuters, опубликованном в среду, 24 мая.

Авторы материала напомнили, что Александр Шиплюк, Валерий Звягинцев и Анатолий Маслов занимались разработками гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Мужчинам предъявили подозрение в государственной измене.

Ученых обвиняют в том, что они якобы выступали на конференциях за рубежом и публиковали статьи в иностранных журналах об успехах России в разработке гиперзвукового оружия.

Однако Шиплюк настаивает на своей невиновности. Ученый говорит, что информация, о которой идет речь, не была засекречена и до сих пор находится в свободном доступе в Интернете.

Это не помешало следственным органам инкриминировать разработчику гиперзвуковых ракет передачу секретной информации третьим лица. Следствие убежденно в том, что "секретные документы" ученый продавал именно в КНР.

Заметим, что Шиплюка арестовали еще в августе 2022 года. Если вину троих ученых докажут в суде, их ожидает лишение свободы сроком до 20 лет.

Что известно об Александре Шиплюке

В ИТПМ СО РАН Шиплюк возглавлял лабораторию "Гиперзвуковые технологии" и был заместителем директора по научной работе. Он является членом-корреспондентом Российской академии наук и доктором физико-математических наук. В научной среде он известен как крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков, а его разработки применяются в ракетостроении.

Напомним, что 17 мая медиа писали о том, что Шеплюка и еще двух его коллег обвиняют в государственной измене за переданные в третье государство документы под грифом "секртно".

Заметим, что 6 августа 2022 года в РФ арестовали ведущего ученого по гиперзвуковым ракетам. По словам научного руководителя института Василия Фомина, в учреждении сотрудники ФСБ провели обыски в связи с делом Шиплюка, а самого ученого содержат в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве.