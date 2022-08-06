Путин — параноик: в РФ арестовали ведущего ученого по гиперзвуковым ракетам (фото)

Российский ученый Александр Шиплюк является членом-корреспондентом Российской академии наук и доктором физико-математических наук. Он третий российский физик, которого за последнее время арестовали по делу о госизмене.

Путинский режим продолжает преследование российских ученых, подозревая их в государственной измене. Как сообщает агентство ТАСС в Новосибирске арестовали директора Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка по делу о госизмене. Это третий за последний месяц ученый-физик, которого российские силовики задержали по данной статье.

По словам научного руководителя института Василия Фомина, в учреждении сотрудники ФСБ провели обыски в связи с делом Шиплюка, а самого ученого содержат в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве.

Что известно об Александре Шиплюке

В ИТПМ СО РАН Шиплюк возглавлял лабораторию "Гиперзвуковые технологии" и был заместителем директора по научной работе. Он является членом-корреспондентом Российской академии наук и доктором физико-математических наук. В научной среде он известен как крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков, а его разработки применяются в ракетостроении.

[ + – ] Александр Шиплюк

Кроме того с 2007 года Шиплюк активно участвовал в педагогической деятельности в Новосибирском университете на кафедре аэрогидродинамики,

Среди основных научных достижений ученого отмечают значительный вклад в модернизацию и создание уникальных стендов и установок, разработку методов моделирования волновых процессов в высокоскоростных сдвиговых течениях, а также открытие метода стабилизации высокоскоростных пограничных слоев с помощью покрытий с пористой микроструктурой, поглощающих ультразвук.

Аресты других ученых по подозрению в госизмене

Ранее, сотрудник этого же института профессор Анатолий Маслов также был арестован и помещен в "Лефортово" по делу о госизмене. Его подозревают в предоставлении неких данных, являющихся государственной тайной. По данным росСМИ, Маслова якобы передавал третьим лицам информацию о гиперзвуковых технологиях.

[ + – ] Анатолий Маслов

Также по подозрению в госизмене был задержан российский ученый Дмитрий Колкер. Его адвокаты сообщили, что 54-летний физик обвиняется в том, что он якобы передавал Китаю секреты в области лазерной физики. Родственники Колкера категорически отрицали обвинения и говорили о том, что ученый всегда хотел работать в России несмотря на то, что ведущие зарубежные университеты и лаборатории предлагали ему уехать работать за границу.

[ + – ] Дмитрий Колкер

Колкер тяжело болел онкозаболеванием и находился в больнице, однако, несмотря на тяжелое состояние ученого, сотрудники ФСБ все же доставили его в Москву, где он спустя некоторое время скончался.

Ранее сообщалось, что в России арестовали заместителя командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению, генерал-лейтенанта Виктора Воронова. Его подозревают в коррупции, взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.