Путін — параноїк: у РФ заарештували провідного вченого з гіперзвукових ракет (фото)

Російський учений Олександр Шиплюк є членом-кореспондентом Російської академії наук та доктором фізико-математичних наук. Він третій російський фізик, якого останнім часом заарештували у справі про держзраду.

Путінський режим продовжує переслідування російських учених, підозрюючи їх у державній зраді. Як повідомляє агентство ТАСС, у Новосибірську заарештували директора Інституту теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ) Сибірського відділення Російської академії наук (СВ РАН) Олександра Шиплюка у справі про держзраду. Це третій за останній місяць вчений-фізик, якого російські силовики затримали за цією статтею.

За словами наукового керівника інституту Василя Фоміна, в установі співробітники ФСБ провели обшуки у зв'язку зі справою Шиплюка, а самого вченого утримують у слідчому ізоляторі "Лефортово" у Москві.

Що відомо про Олександра Шиплюка

В ІТПМ СО РАН Шиплюк очолював лабораторію "Гіперзвукові технології" та був заступником директора з наукової роботи. Він є членом-кореспондентом Російської академії наук та доктором фізико-математичних наук. У науковому середовищі він відомий як великий фахівець у галузі високошвидкісної аерогазодинаміки та експериментальних методів дослідження газових потоків, а його розробки застосовуються в ракетобудуванні.

[ + – ] Олександр Шиплюк

Крім того з 2007 року Шиплюк брав активну участь у педагогічній діяльності в Новосибірському університеті на кафедрі аерогідродинаміки.

Серед основних наукових досягнень вченого — значний внесок у модернізацію та створення унікальних стендів та установок, розробка методів моделювання хвильових процесів у високошвидкісних зсувних течіях, а також відкриття методу стабілізації високошвидкісних прикордонних шарів за допомогою покриттів із пористою мікроструктурою, що поглинають ультразвук.

Арешти інших вчених за підозрою у держзраді

Раніше співробітник цього ж інституту професор Анатолій Маслов також був заарештований і поміщений у "Лефортово" у справі про держзраду. Його підозрюють у наданні деяких даних, які є національною таємницею. За даними росЗМІ, Маслова нібито передавав третім особам інформацію про гіперзвукові технології.

[ + – ] Анатолій Маслов

Також за підозрою у держзраді було затримано російського вченого Дмитра Колкера. Його адвокати повідомили, що 54-річний фізик звинувачується в тому, що він нібито передавав Китаю секрети в галузі лазерної фізики. Родичі Колкера категорично заперечували звинувачення і говорили про те, що вчений завжди хотів працювати в Росії, незважаючи на те, що провідні закордонні університети та лабораторії пропонували йому виїхати працювати за кордон.

[ + – ] Дмитро Колкер

Колкер важко хворів на онкозахворювання і перебував у лікарні, проте, незважаючи на тяжкий стан вченого, співробітники ФСБ все ж таки доставили його до Москви, де він через деякий час помер.

Раніше повідомлялося, що в Росії заарештували заступника командувача Південного військового округу з матеріально-технічного забезпечення генерал-лейтенанта Віктора Воронова. Його підозрюють у корупції, хабарництві та шахрайстві в особливо великому розмірі.