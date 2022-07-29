У Росії заарештували замкомандувача Південним військовим округом: що відомо

Віктора Воронова підозрюють у привласненні 2 млн. рублів, які він витратив на благоустрій своєї садиби. За це йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Гарнізонний військовий суд Ростова-на-Дону заарештував за звинуваченням у корупції заступника командувача Південного військового округу з матеріально-технічного забезпечення генерал-лейтенанта Віктора Воронова. Про це повідомила пресслужба суду.

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61-річного генерала підозрюють у зловживанні посадовими повноваженнями, отриманні хабара, підбурюванні до шахрайства та шахрайстві в особливо великому розмірі. Максимальний термін покарання за цими звинуваченнями — 15 років ув'язнення.

Представник суду Південного окружного військового суду розповів журналістам росЗМІ, що Воронова підозрюють у присвоєнні коштів Міноборони РФ: близько 2 млн. рублів він витратив на благоустрій свого будинку та земельної ділянки. 1 серпня окружний суд розгляне скаргу генерала на ухвалу гарнізонного суду про арешт.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо про арешт командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Михайла Зуська. Журналісти припустили, що генерала вирішили покарати через провал наступу російської армії в районі Миколаєва.

Також у травні українська військова розвідка з'ясувала, що командувача Чорноморського флоту РФ віцеадмірала Ігоря Осипова заарештували за втрату флагманського крейсера "Москва" внаслідок удару Збройних Сил України.

У квітні російські журналісти повідомили, що одного з керівників ФСБ Сергія Бесєду перевели під арешт у в'язницю Лефортово. Вважається, що підлеглі Бесєди надавали Кремлю неправдиву інформацію про настрої в українському суспільстві, через що провалився "бліцкриг" росіян.