В России арестовали замкомандующего Южным военным округом: что известно

Виктора Воронова подозревают в присвоении 2 млн рублей, которые он потратил на благоустройство своей усадьбы. За это ему грозит до 15 лет заключения.

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд арестовал по обвинению в коррупции заместителя командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению, генерал-лейтенанта Виктора Воронова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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61-летнего генерала подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, подстрекательстве к мошенничеству и мошенничестве в особо крупном размере. Максимальный срок наказания по этим обвинениям — 15 лет заключения.

Представитель суда Южного окружного военного суда рассказал журналистам росСМИ, что Воронова подозревают в присвоении средств Минобороны РФ: около 2 млн рублей он потратил на благоустройство своего дома и земельного участка. 1 августа окружной суд рассмотрит жалобу генерала на постановление гарнизонного суда об аресте.

Напомним, в конце мая стало известно об аресте командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Михаила Зусько. Журналисты предположили, что генерала решили наказать из-за провала наступления российской армии в районе Николаева.

Также в мае украинская военная разведка выяснила, что командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирала Игоря Осипова арестовали за потерю флагманского крейсера "Москва" в результате удара Вооруженных Сил Украины.

В апреле российские журналисты сообщили, что один из руководителей ФСБ Сергей Беседа переведен под арест в тюрьму Лефортово. Предполагается, что подчиненные Беседы предоставляли Кремлю неправдивую информацию о настроениях в украинском обществе, из-за чего провалился "блицкриг" россиян.