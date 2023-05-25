Били по инфраструктуре и военным объектам: 36 дронов-камикадзе Shahed атаковали Украину (фото)

По данным командования, над уничтожением вражеских БПЛА работали зенитные подразделения, истребители и мобильные огневые группы. Силам ПВО удалось сбить 36 из 36 выпущенных дронов-камикадзе.

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В ночь на 25 мая вражеские войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Об этом пресс-служба Воздушных сил сообщила в Telegram.

"В общей сложности зафиксированы пуски 36 баражирующих боеприпасов с северного и южного направлений", — говорится в публикации.

Общими подразделениями все 36 "шахедов" удалось уничтожить.

Судя по всему, мишенями дронов российской армии должна была стать критическая инфраструктура и военные объекты на западе Украины.

Над нейтрализацией атаки работали подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы командовании "Юг", "Центр", "Запад" и ПВО других составных частей ВСУ.

Напомним, что российские войска уже 12-й раз в течение мая атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. В КГВА рассказали, что противовоздушная оборона справилась с воздушными целями над Киевской областью и столицей. Российское военное командование все еще рассматривает Киев в качестве одной из главных целей войны.

Напомним, что у Зеленского заявили о начале контрнаступления ВСУ и о проведении "отдельных операций". Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что наступление продолжается уже несколько дней и стоит учитывать, что зона боестолкновений растянута на 1,5 тыс. километров.

Также сообщалось, что в последний дни главной темой обсуждений в РФ были громадные потери ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, которые, по некоторым оценкам превышают 40 тысяч погибших. Эти данные затмили даже предполагаемое взятие разрушенного города в Донецкой области.