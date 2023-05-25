Били по інфраструктурі та військових об'єктах: 36 дронів-камікадзе Shahed атакували Україну (фото)

За даними командування, над знищенням ворожих БПЛА працювали зенітні підрозділи, винищувачі та мобільні вогневі групи. Силам ППО вдалося збити 36 та 36 випущених дронів-камікадзе.

Related video

У ніч проти 25 травня ворожі війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Про це пресслужба Повітряних сил повідомила в Telegram.

"Загалом зафіксовано пуски 36 дронів, що баражують, з північного і південного напрямів", — йдеться в публікації.

Спільними підрозділами усі 36 "шахедів" вдалося знищити.

Зважаючи на все, мішенями дронів російської армії мала стати критична інфраструктура та військові об'єкти на заході України.

Над нейтралізацією атаки працювали підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи командування "Південь", "Центр", "Захід" та ППО інших складових частин ЗСУ.

Нагадаємо, що російські війська вже в 12-й раз протягом травня атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. У КДВА розповіли, що протиповітряна оборона впоралася з повітряними цілями над Київською областю та столицею. Російське військове командування все ще розглядає Київ як одну з головних цілей війни.

Нагадаємо, що у Зеленського заявили про початок контрнаступу ЗСУ та про проведення "окремих операцій". Радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що наступ триває вже кілька днів і варто враховувати, що зона бойових зіткнень розтягнута на 1,5 тис. кілометрів.

Також повідомлялося, що в останні дні головною темою обговорень у РФ були величезні втрати ПВК "Вагнер" у Бахмуті, які, за деякими оцінками, перевищують 40 тисяч загиблих. Ці дані перевершили навіть передбачуване взяття зруйнованого міста в Донецькій області.