Воевавшие в Украине курсанты РФ нарушают закон и злоупотребляют алкоголем, — ЦНС

Четыре пьяных солдата, как отметили в подполье, были задержаны во время попытки ограбления продовольственного магазина. Они имеют низкий уровень мотивации и дисциплины.

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Российские курсанты, которые брали участие в войне против Украины, начали злоупотреблять алкогольными напитками и нарушать закон. Об этом сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления 25 мая.

По информации украинского подполья, курсанты высших учебных военных заведений Российской Федерации, которых отправили на учения к украинской границе, имеют крайне низкий уровень мотивации и дисциплины.

Речь идет про курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Действия украинских партизан сказались на их состоянии и теперь они ожидают окончания стажировки в боевых условиях рядом с украинской границей.

Пытаясь справиться с низким уровнем мотивации и дисциплины они идут даже на нарушение закона.

"24 мая четыре курсанта были задержаны в состоянии алкогольного опьянения при попытке ограбления продовольственного магазина. На данный момент они задержаны и переданы в военную комендатуру в г. Рыльск. Всего прибыло 18 курсантов, проходящих стажировку на офицерских должностях на опорных пунктах вдоль границы", — говорится в сообщении.

Отдельно в ЦНС отметили, что у российских оккупантов есть шанс спасти себе жизнь и не вступать в бои с Вооруженными силами Украины. Для этого им нужно всего лишь сдаться в плен. В подполье подготовили специальную инструкцию, как им это сделать безопаснее.

Напомним, 21 апреля сообщалось, что курсанты вузов РФ используют Украину как полигон. Они подъезжают к границе и обстреливают произвольно выбранный объект на карте, даже невоенный или открытую местность. От этого страдают мирные жители.