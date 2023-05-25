Россия потеряет контроль над Крымом при условии ликвидации трех факторов, – Чубаров (видео)

Потеря Россией, как считает Рефат Чубаров, моста через Керченский пролив, уничтожение ракетно-зенитных комплексов и освобождение коридора по суше позволит Украине освободить Крым.

Related video

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров оценил вероятность потери полуострова Россией, назвав для этого три фактора. Об этом он сообщил в эфире телемарафона "Єдині Новини".

Чубаров считает, что потеря моста через Керченский пролив не позволит России наладить логистику и коммуникацию кораблей Черноморского флота с военными объектами. Это позволит оставить захватчиков без снабжения и поддержки.

Ракетно-зенитные комплексы, расположенные в Крыму, это также важный фактор. Их уничтожение позволит добиться безопасности в воздухе.

Коридор по суше, связывающий оккупированный крымский полуостров с частью оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей, тоже важен. Именно благодаря автомобильным и железнодорожным магистралям оккупанты получают значительно большее вооружение и провизии.

"Если эти три фактора будут убраны, то Россия теряет абсолютно контроль над полуостровом", – заявил глава Меджлиса.

смотреть с 2 мин 10 сек

Чубаров подчеркнул, что после ликвидации этих факторов решающим значением будет наличие дальнобойного оружия.

Напомним, 24 мая в Центре национального сопротивления сообщили, что российские захватчики вывозят шифровальное оборудование и военную документацию из органов военного управления ВС РФ. Такие действия продолжаются.

Также 23 мая в ГУР объяснили, как в Крыму готовятся к контрнаступлению ВСУ. По информации представителя ГУР, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заставил местных коммерсантов финансировать свою частную армию, которую тренируют профессиональные военные РФ с боевым опытом. Представители оккупационных властей в Крыму беспокоятся о том, что разочарованы в российской армии и не понимают, сможет ли она защитить их вместе с семьями и "награбленным" имуществом в Крыму.