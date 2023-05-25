Росія втратить контроль над Кримом за умови ліквідації трьох факторів, – Чубаров (відео)

Втрата Росією, як вважає Рефат Чубаров, мосту через Керченську протоку, знищення ракетно-зенітних комплексів та звільнення коридору суходолом дозволить Україні звільнити Крим.

Related video

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров оцінив ймовірність втрати півострова Росією, назвавши для цього три фактори. Про це він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Чубаров вважає, що втрата мосту через Керченську протоку не дозволить Росії налагодити логістику та комунікацію кораблів Чорноморського флоту з військовими об'єктами. Це дозволить залишити загарбників без постачання та підтримки.

Ракетно-зенітні комплекси, які розташовані у Криму, це також важливий фактор. Їх знищення дозволить досягти безпеки у повітрі.

Коридор по суходолу, який пов’язує окупований кримський півострів з частиною окупованих районів Херсонської та Запорізької областей, є теж важливим. Саме завдяки автомобільним і залізничним магістралям окупанти отримують значно більше озброєння та провізії.

"Якщо оці три фактори будуть прибрані, то Росія втрачає абсолютно контроль над півостровом", – заявив голова Меджлісу.

дивитися з 2 хв 10 сек

Чубаров наголосив, що після ліквідації цих факторів вирішальним значенням буде наявність далекобійної зброї.

Нагадаємо, 24 травня у Центрі національного спротиву повідомили, що російські окупанти вивозять шифрувальне обладнання та військову документацію з органів військового управління ЗС РФ. Такі дії тривають й надалі.

Також 23 травня у ГУР пояснили, як у Криму готуються до контрнаступу ЗСУ. За інформацією представника ГУР, голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов змусив місцевих комерсантів фінансувати свою приватну армію, яку тренують професійні військові РФ із бойовим досвідом. Представники окупаційної влади в Криму турбуються через те, що розчаровані в російській армії та не розуміють, чи зможе вона захистити їх разом із сім'ями та "награбованим" майном у Криму.