"Patriot их прожуют и выплюнут": пилот F-16 высмеял российскую авиацию

Москва, как рассказал подполковник Ден Гемптон, очень сильна в пропаганде. Все сведения о мощи российской армии исходят из самой РФ.

Related video

Пилот истребителя F-16 подполковник Ден Гемптон заявил, что сомневается в том, что РФ сможет сформировать ударную эскадрилью для ударов по Украине. Более того, даже если бы у России это получилось, ЗРК Patriot смогли бы уничтожить вражеские самолеты. Об этом Гемптон рассказал в интервью изданию "Голос Америки".

По словам американского пилота, он сомневается в том, что у РФ сейчас есть высококвалифицированные специалисты и оборудование для того, чтобы сформировать ударную авиационную группу.

"Если у них были эти люди, это и это оборудование, почему они не использовали его год назад, не правда ли? Я имею в виду почему сейчас?" — отметил Гемптон.

Он также заявил, что Москва очень сильна в пропаганде. Все сведения о мощи российской армии исходят из самой РФ. К примеру, если ударная эскадрилья будет сформирована из бомбардировщиков, то с ними могут справиться и украинские Миг-29.

"И не забывайте о Patriot, Patriot их прожуют и выплюнут", — сказал пилот.

Кроме того, западные F-16 могли бы помочь украинским силам находить российские бомбардировщики на низких высотах.

Кроме того, Гемптон заявил, что в долгосрочной перспективе Украине могли бы помочь новейшие истребители F-16, которые называются Block-70. По словам пилота, это очень мощный самолет. Более того, в будущем Украина могла бы пойти дальше, чтобы приобрести F-35.

"Итак, как только война закончится и вы совершите переход от МиГ и Су к западным реактивным самолетам, таким как F-16, тогда все это станет возможным", — сказал Гемптон.

Отметим, что ранее в Командовании Воздушных сил прокомментировали слухи о возможном повреждении или уничтожении ЗРК Patriot российской ракетой "Кинжал". По словам спикера Юрия Игната, если ракетный комплекс получил повреждения — он будет оперативно восстановлен. Он также заявил, что уничтожить комплекс Patriot одним "Кинжалом" невозможно.

Юрий Игнат прокомментировал слухи о повреждении ЗРК Patriot

Напомним, что 23 мая СМИ сообщили, что Вашингтон согласился на поставку F-16 Украине. Журналисты отметили два фактора, которые сыграли ключевую роль в вопросе предоставления Украине авиации. Одним из них — позиция госсекретаря США Энтони Блинкена, который отметил, что Россия, как правило, идет на эскалацию только на словах.

25 мая страны формата "Рамштайн" выделили Украине $65 млрд на оборону. В рамках инициативы USAI США сумели профинансировать и приобретение дополнительных систем ПВО для Украины, среди которых есть пусковые установки и радары, предоставят другие страны Контактной группы.