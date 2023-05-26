Ракетный комплекс ВСУ "Гром" атаковал военный аэродром под Ростовом, – росСМИ (видео)

Ракета летела в Морозовский аэродром на высоте около 17 км со скоростью около 5000 км/ч. Очевидцы говорили, что от взрыва в домах тряслись окна, стены и мебель.

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Морозовский военный аэродром в Ростовской области России могли атаковать украинским ракетно-тактическим комплексом "Гром". Об этом сообщило 26 мая российское медиа Shot.

"На это указывает скорость полета сбитой ракеты. По нашим данным, она составляла около 5000 км/ч. Ракета летела на высоте около 17 км, ее сбила российская ПВО", — указали журналисты.

Комплекс "Гром", как сообщили пропагандисты, поражает объекты на расстоянии до 280 км от точки старта. От Морозовска до границы с Украиной — около 230 км.

"Его применяют против батарей ЗРК, самолетов и вертолетов, находящихся на стоянках аэродромов, а также объектов ПВО и ПРО. Наша ПВО неоднократно успешно перехватывала и уничтожала ракеты украинского "Грома", — отметило медиа.

Другие российские медиа пишут, что звук взрыва и вспышку в небе над Морозовском видели в 21.56 по местному времени. Очевидцы говорили, что в районе кирпичного завода тряслись окна, стены и мебель в домах.

Губернатор региона Василий Голубев рассказал об успешной работе российских систем ПВО.

"Работала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие", — писал он в Telegram.

Проект комплекса "Гром" разрабатывали в 2013 году Павлоградский химзавод совместно с КБ "Южное". Создатели назвали его высокоточным оружием нового поколения. А 1 декабря 2016 года военные заявляли об успешных запусках тактических ракет "Гром" и ЗРК "Днепр" на полигоне на юге Украины.

Первую партию двигателей, запчастей и боеголовок отправили в Саудовскую Аравию в начале января 2019 года. Украина официально не подтверждала, что комплекс доработали и поставили на вооружение ВСУ.

Напомним, что российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку по Украине в ночь на 26 мая. Украинские силы ПВО уничтожили 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 и около 30 ударных дронов.

Кроме этого, ВСУ успешно применяют британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Великобритания 11 мая передала Украине несколько таких крылатых ракет, дальность стрельбы которых доходит до 250 километров.