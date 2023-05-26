​​"В конечном итоге будет мирное соглашение": Шольц планирует созвониться с Путиным

Канцлер отказался отвечать на уточняющий вопрос о возможной смене власти в России, назвав его спекулятивным. Последний раз Олаф Шольц общался с Путиным в декабре 2022 года, а разговор был посвящен полномашстабной войне в Украине.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует провести телефонный разговор с лидером государства-агрессора Владимиром Путиным и в подходящее время еще раз обсудить положение в Украине, передает Sky News.

В интервью журналистам федеральный канцлер заявил, что в последний раз говорил с Путиным достаточно давно, но планирует вновь побеседовать с кремлевским руководителем.

Отвечая на вопрос о возможной смене власти в РФ, Шольц сказал, что "не даст и копейки за такие спекулятивные вопросы".

"В конечном итоге властям Москвы и Киева придется заключить соглашение", — добавил он.

В последний раз Шольц беседовал с Путиным 2 декабря прошлого года, разговор длился около часа, его темой была война в Украине и последствия.

Президент РФ также призвал официальный Берлин к пересмотру позиции в контексте развития событий в Украине. До декабрьской беседы лидеры двух стран беседовали 13 сентября.

Напомним, что у Путина спрогнозировали, сколько продлится война в Украине. Бывший президента РФ и главный соратник нынешнего главы Кремля Дмитрий Медведев заявил, что боевые действия могут продолжаться десятилетиями и чередоваться с перемириями, если нынешнее киевское руководство сохранится.

Также сообщалось, что после победы в войне Украина станет членом ЕС. Канцлер Германии убежден, что Россия не должна и не выиграет эту войну.