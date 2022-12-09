А поговорить. Что обсуждают с Путиным президент Макрон и канцлер Шольц

Лидеры государств должны делать определенные шаги в направлении видимого и очевидного влечения к мирному урегулированию ситуации, что они и демонстрируют.

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Несмотря на ужесточение риторики Запада и появление резких заявлений лидеров стран-членов ЕС о решении судьбы войны на поле боя некоторые из них все-таки пытаются разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным и призывать его к переговорам с Украиной и об Украине. Фокус разбирался, какие цели преследуют Макрон и Шольц.

Все помнят, как утром 24 февраля ЕС, США, Великобритания и другие страны НАТО решительно осудили действия России, которая накануне ночью вторглась в Украину, пообещав привлечь РФ к ответственности. В тот момент мало кто из мировых лидеров верил, что Украина сможет выдержать нашествие России — ей отводилось от трех дней до трех недель. Позднее премьер Великобритании Борис Джонсон признал, что он и партнеры предлагали президенту Владимиру Зеленскому покинуть Украину, но тот отказался. Как затем аналитики констатировали: многие недооценили украинскую армию и переоценили российскую.

Победить Путина так, чтобы он не обиделся

С каждым последующим месяцем поддержка Украины усиливалась. Но каждый раз эксперты говорили, что она недостаточна. Другими словами ее хватает для того, чтобы сдержать агрессора, но не победить. Тем более большинство лидеров думали не просто над тем, как разрешить конфликт, а сделать это выгодно для Путина, мол, чтобы хозяин Кремля не мог "удвоить свою ставку на кровавую войну", придется идти "на грязные и неудовлетворительные компромиссы". Об этом писало издание The Daily Telegraph в марте.

"С того времени Запад эволюционировал в своем отношении к России, — говорит Фокусу политтехнолог Олег Пастернак. — Еще в 2021 году станы ЕС и США считали Россию равноправным партнером, интересы которого должны были быть реализованы, удовлетворены. Теперь же такого нет".

Эксперт говорит, что переломный момент наступил во время саммита НАТО в Мадриде в июне.

"Тогда была принята новая стратегическая концепция НАТО, в которой Россия была определена как прямая и самая большая угроза для безопасности Альянса и стабильности в мире. С этого момента для коллективного Запада Россия фактически официально стала врагом, геополитическим соперником, страной, которая угрожает западной цивилизации", — отмечает политтехнолог.

Пастернак предлагает не обсуждать публичную, дипломатическую сторону вопроса — заявления и ноты, а следить за реальными шагами, которые делаются под влиянием тех или иных обстоятельств.

"Гуманитарная поддержка растет, микрофинансовая также. Да, сейчас Венгрия заблокировала предоставление Украине 17 млрд евро, но, надеюсь, через внутренние механизмы это вето будет преодолено. Мы видим, что увеличивается и военная помощь. В декабре вступает в силу нефтяное эмбарго, реакция России истерическая. Все это свидетельствует, что удавка над РФ со стороны ведущих государств мира усиливается. У России нет никакой возможности совершить международный дипломатический прорыв, чтобы переломить военную ситуацию. Более резкими в высказывания стали даже те, кого можно было бы назвать друзьями РФ в Европе — Германия и Франция".

Позиция Шольца. "Политики любят передвигаться зигзагами"

12 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решить вопрос о завершении войны в Украине дипломатическим путем невозможно. Он сказал, что выступает против прекращения огня на условиях России. 26 ноября на Бранденбургской государственной партийной конференции Шольц уточнил: "Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее". Он пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в том числе вооружением.

А уже 2 декабря канцлер Германии впервые за два месяца позвонил Путину. В пресс-службе канцлера сообщили, что разговор длился час и был посвящен "агрессивной войне России против Украины и ее последствиям". Канцлер попросил главу Кремля решить ситуацию дипломатическим путем, который включает, в частности, вывод российских войск.

Эксперты отмечают смену позиции канцлера Германии Шольца и вообще Германии, и объясняют — ранее основой лояльности Берлина к Москве был исключительно меркантильный интерес. Россия мотивировала поддержку дешевыми энергоносителями, ее называли "надежным поставщиком газа".

"Решение продолжить строительство "Северного потока-2" после аннексии Крыма в 2014 году стало вкладом Германии в развязывание войны в Украине", — прямо заявил рейхсминистр юстиции ФРГ Марк Бушманн 30 ​​ноября во время встречи с министрами юстиции стран G7 в Берлине, цитирует его издание Politico.

Правда, такая резкая позиция представителя Германии до недавних пор была скорее исключением. Канцлер Германии Олаф Шольц долгое время считался сторонником проекта "Северный поток-2". Еще в декабре 2021 года он говорил, что это частный проект и отказывался видеть в нем опасность для национальной безопасности.

"Взрывы на газопроводе "Северный поток-1" и "Северный поток-2" 26 сентября в Германии шокировали многих. Такого никто не ожидал. Соответственно все финансовые и лоббистские сети, продвигавшие десятки лет фундаментальную позицию о "здоровом бизнесе" и "коммерческих интересах", взаимовыгодности, когда все получают дешевый газ, а Россия – валюту для инвестиций и развития, в один момент рухнули. Шольц, имеющий реноме человека в футляре, серенького бюрократа, который из-за политической турбулентности оказался на верхушке властного уровня, должен был резко все переосмыслить, занять позицию, которая, возможно, ему внутренне не очень комфортна. Но что делать, когда глобальные европейские тенденции вынуждают его это делать? Разумеется, по сравнению с тем Шольцем, каким он был в марте или даже несколько месяцев назад, сейчас он другой. Но внутренняя инерция все равно очевидна. Не стоит забегать наперед — политики любят передвигаться зигзагами", — говорит Фокусу эксперт президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

Он уверен: положительная политическая динамика есть, но не стоит забегать вперед.

"Рубикон еще не перейден. Его перейдут в случае с Украиной тогда, когда немецкие Leopard будут стоять на украинско-российской границе и уничтожать цели на российской территории, со стороны которой будут попытки наносить нам удары. Пока мы этого не видим, а значит, все возможные дальнейшие политические пируэты со стороны Шольца являются абсолютным исключением", — поясняет он.

По мнению Гончара, разговоры Шольца и Макрона с Путиным продолжаются, потому что у европейского политикума нет и не было стержня устойчивости. Франция, Германия до конца не понимают всех рисков, в отличие от стран центральной Европы. В Варшаве, Вильнюсе или Праге идея переговоров никому не нравится, в то время как в Берлине и Париже все время возвращаются к этой теме.

Мысли Макрона. "Франция должна быть в военно-политическом авангарде Европы"

Эммануэль Макрон — один из немногих европейских лидеров, который продолжает настаивать на необходимости поддерживать открытый диалог с Владимиром Путиным. Об этом он говорил много раз публично. Да и сам не против снова позвонить хозяину Кремля. Официальная причина — поговорить о состоянии оккупированной Запорожской АЭС. Неофициально — о гарантиях безопасности для РФ.

"Пируэты Макрона — более показательны, — говорит Михаил Гончар. — Проблема связана не только с собственной оценкой, но и с тем, что для французского политикума характерны антиамериканские настроения. Они характерны и для немцев, но выражены меньше. Франция считает свою позицию козырной в НАТО, начиная с 1960-х. После посещения США Макрон пытается продемонстрировать какую-то свою отдельную французскую европейскую политику, вопреки американской. Мол, Франция вроде бы всегда была и должна быть в военно-политическом авангарде Европы. Но на самом деле война в Европе, вызванная российской агрессией, — это как раз результат ничтожности французской и немецкой политики. Французская позиция мало чем отличается от французской позиции конца 1930-х годов, что предшествовало и способствовало началу Второй мировой войны. Эта позиция не сдерживание, а попытка договориться с Гитлером. Сейчас это происходит в случае с Путиным".

С другой стороны, все главы европейских правительств и президенты электорально зависимы, в том числе от общественного мнения, медийного фона. Европейские медиа не могут оправдывать для европейцев войну, ведь война – это угроза коллективной безопасности европейцев.

"Поэтому лидеры государств должны делать определенные шаги в направлении видимого и очевидного влечения к мирному урегулированию ситуации, что они и демонстрируют. Но при этом заявления о возможных разговорах Шольца, Макрона с Путиным сопровождаются жесткими заявлениями — любые призывы к переговорам с Россией без выполнения пункта о деоккупации территорий не имеют никакого смысла. Эта рамка работает. Это самый большой успех украинской дипломатии, — уверен Олег Пастернак. — Ведь так или иначе мы привыкли, что наши дела разрешаются наверху, без особого приглашения Украины. Теперь, думаю, эта дипломатическая традиция, по крайней мере, публично, нарушена. Заявления Макрона и Шольца о полном выводе войск со всей территории Украины звучат как победа украинской дипломатии. Давление на Россию продолжает быть консолидированным и непробиваемым для российской информационной пропагандистской машины".

Лучшая украинская дипломатия — украинская артиллерия

Но самая очевидная причина изменения риторики — успешные действия Вооруженных сил Украины на фронте, которые не допустили захвата страны. Вспомним, что прогнозы российских пропагандистов и западных спецслужб совпадали: "несколько дней, и вопрос будет в другом: власти Украины уйдут во Львов или Варшаву, ВСУ будут неспособны сопротивляться". Ничего этого не случилось ни через несколько дней, ни через несколько недель, ни через несколько месяцев.

Украина поражает цели на территории России с первых дней войны. 25 февраля произошли взрывы на военном аэродроме в Миллерово в Ростовской области РФ, откуда совершали авианалеты по территории Украины. После была атака на белгородскую нефтебазу, уничтожение флагмана черноморского флота – крейсера "Москва", невозможность закрепится россиянам на острове Змеиный, удар по буровым платформам, захваченным россиянами в 2014 году, разгром российских группировок под Харьковом и Херсоном. А еще удары по Керченскому мосту, Новофедоровке, Севастополю.

"Все то, что совершенно не вписывалось в западное восприятие Украины. Украина за девять месяцев продемонстрировала смелость, которую не демонстрировала все предыдущие восемь лет, – напоминает Михаил Гончар. – С 2022 года Украину снабжали Javelin и Stinger, оружием для партизанской борьбы. Они полагали, что регулярные силы Украины будут разбиты. Сейчас они видят, что ВСУ побеждают "вторую армию мира". И не только благодаря западному вооружению, а и смелости. Они не знали, как это возможно – ни одна западная армия не имела и не имеет опыта войны с армией страны, имеющей высокоточное оружие, тяжелую технику, ядерное оружие".

И действительно, западные армии привыкли воевать с партизанскими, террористическими движениями, плохо вооруженными моджахедами в Афганистане или Сирии, у которых нет тяжелой техники, спутников, авиации.

Напрмемс, несколькими днями ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц проводил очередные переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых поднимались вопросы массированных обстрелов Украины.

В другом материале Фокус детально рассказывал, что Украина села за карточный стол с Россией и Западом и поднимает ставки в переговорах по урегулированию войны.