Украина села за карточный стол с Россией и Западом и поднимает ставки, – эксперт

По словам политолога Рамиза Юнуса, впервые президент Украины сделал высокую политическую ставку, когда предупредил РФ о последствиях, если та решиться на судилище над защитниками "Азовстали".

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До 24 февраля в игре была Россия и коллективный Запад. Никто не хотел ссориться с Россией. Но 24 февраля ситуация изменилась, рассказал в интервью Фокусу политолог Рамиз Юнус.

"В 2008 году эти игроки заставили Грузию капитулировать, а в 2014-м Украину. Вас заставили сдать Крым без единого выстрела. А когда вы поняли, что вас обманули, стали сопротивляться на Донбассе. В ответ вас вынудили подписать капитулянтские Минские соглашения", — сказал Юнус.

По его словам, сама Украина села за этот карточный стол, ее не приглашали.

"Скажу больше, вашему президенту предложили самолет, мол, покидай территорию Украины. Но Зеленский сел за стол, хотя поддержки у него не было, стал играть. То есть не сдался, а вместе со всем украинским народом стал защищать свою страну, при этом тихо-тихо повышая ставки", — продолжил политолог.

Первый раз украинский президент повысил ставки, когда заявил, что в случае судилища над защитниками "Азовстали", да еще и в клетках в Мариуполе, никаких переговоров не будет.

"И Россия сделала шаг назад, ушла в пасс. До этого 20 лет в пасс уходил "коллективный Запад". Второй раз президент Зеленский поднял ставки, когда сказал, что не будет вести переговоры с нынешним лидером Кремля – издал соответствующий указ. И третий, когда заявил, что не поедет в Индонезию, если там будет Путин. Все три ставки сработали. В то же время риторика Запада стала более жесткой – он перестал уходить в пасс. Украина благодаря своему героизму и решительности превратилась в субъект международной политики, т.е стала полноправным игроком за этим столом".

Напомним, несколько ранее Си Цзиньпин призвал к возобновлению переговоров между Украиной и РФ. Китайский лидер не осудил российскую агрессию в Украине и предложил начать диалог между Москвой и Вашингтоном, рассматривая их прямыми сторонами конфликта.

Фокус также писал о том, когда РФ пойдет на переговоры с Украиной. Россия еще не дозрела до настоящих мирных переговоров с Украиной как политически, так и психологически. Однако это произойдет, когда Вооруженные силы Украины освободят Донецк или Луганск.