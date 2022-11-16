Україна сіла за картковий стіл із Росією та Заходом і піднімає ставки, – експерт

За словами політолога Раміза Юнуса, вперше президент України зробив високу політичну ставку, коли попередив РФ про наслідки, якщо та зважиться на судилище над захисниками "Азовсталі".

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До 24 лютого у грі була Росія та колективний Захід. Ніхто не хотів сваритися з Росією. Але 24 лютого ситуація змінилася, розповів в інтерв'ю Фокусу політолог Раміз Юнус.

"У 2008 році ці гравці змусили Грузію капітулювати, а 2014 — Україну. Вас змусили здати Крим без жодного пострілу. А коли ви зрозуміли, що вас обдурили, стали опиратися на Донбасі. У відповідь вас змусили підписати капітулянтські Мінські угоди", — сказав Юнус.

За його словами, сама Україна сіла за цей картковий стіл, її не запрошували.

"Скажу більше, вашому президенту запропонували літак, мовляв, залишай територію України. Але Зеленський сів за стіл, хоча підтримки у нього не було, став грати. Тобто не здався, а разом з усім українським народом став захищати свою країну, разом з тим тихо-тихо підвищуючи ставки", — продовжив політолог.

Вперше український президент підвищив ставки, коли заявив, що в разі судилища над захисниками "Азовсталі", та ще й у клітках у Маріуполі, жодних переговорів не буде.

"І Росія зробила крок назад, пішла в пас. До цього 20 років пасував "колективний Захід". Вдруге президент Зеленський підняв ставки, коли сказав, що не вестиме переговори з нинішнім лідером Кремля — видав відповідний указ. І в третє, коли заявив, що не поїде в Індонезію, якщо там буде Путін, всі три ставки спрацювали, водночас риторика Заходу стала жорсткішою — він перестав пасувати. Україна завдяки своєму героїзму та рішучості перетворилася на суб'єкт міжнародної політики, тобто стала повноправним гравцем за цим столом".

Нагадаємо, дещо раніше Сі Цзіньпін закликав до відновлення переговорів між Україною та РФ. Китайський лідер не засудив російську агресію в Україні та запропонував розпочати діалог між Москвою та Вашингтоном, розглядаючи їх прямими сторонами конфлікту.

Фокус також писав про те, коли РФ піде на переговори з Україною. Росія ще не дозріла до справжніх мирних переговорів з Україною як політично, так і психологічно. Однак це станеться, коли Збройні сили України звільнять Донецьк чи Луганськ.