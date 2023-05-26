Новый сезон боев: погода на юге значительно улучшилась – WP (фото)

Украинские военные говорят, что сейчас почва достаточно высохла, чтобы по ней без проблем ездили танки и другие транспортные средства. Анализ спутниковых данных тоже фиксирует, что необычно дождливые месяцы весны позади.

Related video

На юг Украины пришла весна, необычно дождливые март и апрель прошли. Об этом сообщает The Washington Post.

С начала года погода была неблагоприятной для украинского контрнаступления. Вероятной целью для Украины будет проведение операций на юге Украины в сторону Мелитополя. Сейчас погода на юге полна "ярко-желтых полей с урожаем рапса". Разговоры о наступлении Украины ведутся уже несколько месяцев.

Президент Владимир Зеленский и военное командование заявляли, что ожидают поступления дополнительного оружия и боеприпасов для начала операций. Вместе с тем, о начале не будут объявлять, в ОП говорят, что это не одноразовая акция, которая начнется по объявлению.

Плохая погода на поле битвы означает простую вещь – грязь. По состоянию на 21 мая ситуация стала значительно лучше. Спутник Copernicus Sentinel показал, что сейчас землю покрыла растительность, а грязь ушла.

Состояние грунтов на юге Украины Фото: Sentinel–2/ESA

Потепление дает преимущества, включая листву, которая может прикрывать войска. После влажного апреля, по данным исследователя университета Мэриленда Инвала Беккера-Решефа, май выглядит удивительно сухим. В некоторых районах даже не исключают засуху. Самая низкая влажность почвы фиксируется в Херсонской и Запорожской областях.

Также в издании отмечают, что погода является важным фактором наступательных операций, однако не решающих. Сейчас бойцы ВСУ в районе Орехова говорят, что почва достаточно хорошая, чтобы по ней могли ехать танки и другая техника. 1-й танковый батальон отрабатывал наступательные маневры на танках Т-64.

Напомним, 25 мая в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы, в военной администрации говорят об уничтожении ЗРК С-300.

Также 25 мая в Мелитополе раздались взрывы в районе захваченного аэродрома. На месте происшествия вздымался дым.