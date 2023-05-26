Условный приговор не спасет от призыва: в Украине участились случаи наказания уклонистов

За последний месяц суды в Украине вынесли около ста приговоров уклонистам. Большинство дел заканчивается назначением наказания в виде условного срока. Фокус выяснил, могут ли мужчин еще раз призвать после вынесения приговора.

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В реестре судебных решений в течение последнего месяца все чаще стали появляться приговоры военнообязанным мужчинам, решившим уклониться от призыва на военную службу. Приговоры выносят украинцам из всех регионов, но больше всего — на западе страны. Зачастую суды признают уклонистов виновными и назначают наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на один или два года (условное наказание).

Вот несколько открытых судебных дел по этим статьям.

В конце марта в Мукачево в Закарпатской области отец двух малолетних детей был приговорен к 5 годам тюрьмы за отказ от мобилизации.

"Допрошенный на судебном заседании обвиняемый вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, признал в полном объеме, пояснил, что действительно будучи военнообязанным, прошел комиссию ВМК и был признан пригодным. Он в письменном виде отказался от призыва на военную службу, поскольку на его содержании находятся двое малолетних детей 6-ти лет и 1,5 месяца, в то время жена была беременна. Кроме того с ним проживает и его мать, которая является пенсионеркой и также находится на его содержании", — говорится в приговоре.

Суд учел искреннее раскаяние подсудимого и вместо реальных 5 лет назначил ему 3 года условного наказания.

А вот случай жителя Волынской области, который решил, что его не заберут, так как у него проблемы со здоровьем:

"Допрошенный на судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, признал в полном объеме и сообщил, что действительно он в 16 часов 23.09.2022 получил повестку о явке в пункт сбора в этот же день в 20.00. До этого два раза в другие даты до этого события он был доставлен из пункта сбора, однако через некоторое время возвращен домой в связи с состоянием здоровья, так как он болеет синдромом Рейно [заболевание нервной системы]. Поэтому он считал, что и на этот раз будет возвращен, а потому решил не прийти на пункт сбора в 20 часов 23.09.2022. Также сообщил суду, что его родной брат является военнослужащим и находится в настоящее время в плену. О содеянном сожалеет, просит суд строго не наказывать и не лишать его свободы", — сказано в судебном протоколе.

Вместо трех лет лишения свободы суд назначил ему год условного наказания — и в этом случае сыграло раскаяние подсудимого.

За последние пару дней подобные решения суда были вынесены во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях — все с присуждением условного срока наказания.

Фокус спросил у Олега Леонтьева, адвокат в сфере военного законодательства, могут ли в таком случае осужденному с условным сроком повторно выдать повестку и мобилизовать?

"Согласно закону про военную обязанность и военную службу не подлежат призыву и снимаются с военного учета лица, признанные виновными и осужденные судами за тяжелые и особо тяжелые преступления, — говорит Леонтьев. — Статья про уклонение от военной службы по мобилизации не является тяжелым и особо тяжелым преступлением, таким образом, осуждение по этой статье не влечет за собой никаких правовых последствий, касающихся снятия с военного учета".

То есть условное наказание не "спасает" украинцев от призыва на службу. При этом, после повторного отказа от мобилизации с уже имеющимся условным сроком наступает реальный — тюремное заключение от 3 до 5 лет.

По словам адвоката, осужденный с условным сроком обязан каждый месяц отмечаться в органах уголовно-исполнительной системы. Если же его призвали на службу, он обязан об этом сообщить — в таком случае он будет отмечаться реже, к примеру, раз в два-три месяца. Нарушение этих условий влечет за собой пересмотр дела с условного срока на реальный. Также лицам на "условке" запрещено покидать страну — нарушение этой нормы также влечет за собой тюремный срок.

"К сожалению, все больше случаев, когда военнообязанный предпочитает быть осужденным по закону, нежели служить. И я думаю, мы еще не раз услышим о таких историях", — считает Леонтьев.

Уклонисты: не только условные сроки

Не все дела по уклонистам заканчиваются условными сроками наказания.

Так, в конце января 2023 года суд Сумской области назначил три года тюрьмы офицеру запаса, уклонившемуся от мобилизации. В судебном деле сказано, что подсудимый вину не признал и заявил, что у него болело колено, поэтому он решил лечиться, а не служить. Также осужденный добавил, что даже несмотря на завершение лечения он не желает направляться на военную службу по мобилизации, поскольку "постановление ВМК незаконное", однако ее результатов не обжаловал.

Напомним, ранее мы писали о том, как заключенные в Украине попадают в ВСУ. Ответственность за мобилизацию заключенных в Украине несут Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). После призыва по мобилизации украинский осужденный должен не позднее 48 часов прибыть в ТЦК по месту регистрации. Минюст Украины в ответ на запрос Фокуса сообщил, что за 2022 год указом президента Украины были помилованы 363 человека, изъявивших желание участвовать в защите Украины от военной агрессии России.