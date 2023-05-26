Бойцы ВСУ в окрестностях Соледара сожгли вражеский Т-90М "Прорыв" (видео)

Бойцы группы К-2 54-ой ОМБр сбросили с беспилотника четыре бомбы, в результате чего отсек двигателя и башня ОБТ загорелась.

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Украинские защитники на Северском направлении успешно поразили российский танк Т-90М "Прорыв". Зрелищное видео уничтожения вражеского ОБТ было опубликовано 26 мая на официальной странице боевой группы К-2 54-ой отдельной механизированной бригады.

В комментариях к видео сказано, что для ликвидации танка был задействован разведывательный беспилотник, который и обнаружил машину противника на позиции.

"На вражеской позиции аэроразведка обнаружила танк — Т-90М "Прорыв". Таких выпущено всего до 100 штук, а стоимость одного достигает 4,5 миллионов долларов. Оставлять его в рабочем состоянии — грех. Было принято решение — уничтожить", — говорится в сообщении.

Также было отмечено, что операция по уничтожению длилась около полночи. В итоге с БПЛА сначала были сброшены три бомбы, из-за чего произошло возгорание отсека с силовой установкой, а после четвертой бомбы также загорелась башня Т-90.

Ранее мы писали, как бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Владимира Мономаха на днях уничтожили запас боеприпасов ВС РФ. На опубликованных кадрах украинские защитники наносят огневое поражение по месту скопления боеприпасов, при этом склад взорвался буквально от одного попадания.

В районе Бахмута 26 мая бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады произвели зачистку лесополосы и канала от российских захватчиков. В операции также принимали участие минометные и артиллерийские расчеты, которые организовали огневое прикрытие.