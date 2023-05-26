Бійці ЗСУ на околицях Соледара спалили ворожий Т-90М "Прорив" (відео)

Бійці групи К-2 54-й ОМБр скинули з безпілотника чотири бомби, внаслідок чого відсік двигуна та башта ОБТ спалахнула.

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Українські захисники на Сіверському напрямі успішно уразили російський танк Т-90М "Прорив". Видовищне відео знищення ворожого ОБТ було опубліковано 26 травня на офіційній сторінці бойової групи К-2 54-ї окремої механізованої бригади.

У коментарях до відео сказано, що для ліквідації танка було залучено розвідувальний безпілотник, який і виявив машину супротивника на позиції.

"На ворожій позиції аеророзвідка виявила танк — Т-90М "Прорив". Таких випущено всього до 100 штук, а вартість одного сягає 4,5 мільйонів доларів. Залишати його в робочому стані — гріх. Було прийнято рішення — знищити", — йдеться у повідомленні.

Також було зазначено, що операція зі знищення тривала близько півночі. У результаті з БПЛА спочатку було скинуто три бомби, через що сталося загоряння відсіку із силовою установкою, а після четвертої бомби також спалахнула башта Т-90.

Раніше ми писали, як бійці 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Володимира Мономаха днями знищили запас боєприпасів ЗС РФ. На опублікованих кадрах українські захисники завдають вогневого ураження за місцем накопичення боєприпасів, при цьому склад вибухнув буквально від одного влучення.

У районі Бахмута 26 травня бійці 3-ї окремої штурмової бригади здійснили зачистку лісосмуги та каналу від російських загарбників. В операції також брали участь мінометні та артилерійські розрахунки, що організували вогневе прикриття.