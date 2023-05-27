По примеру Германии: в NYT рассказали, как Украина может вступить в НАТО до окончания войны

По словам журналистов, некоторые европейские политики начинают интересоваться западнонемецкой моделью вступления в НАТО. Страна вступила в Альянс в 1955-м году, когда еще существовала ГДР.

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Соединенные Штаты и Европа обсуждают, как гарантировать безопасность Украины после того, как боевые действия с Россией прекратятся. Это может произойти даже в том случае, если полной победы не достигнет ни одна из сторон. В этом случае Украине может помочь опыт западной Германии, которая вступила в НАТО в 1955-м году. Об этом пишет издание The New York Times.

Издание пишет, что по мере приближения ежегодного саммита НАТО в июле члены Альянса обсуждают, что они могут предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому, который хочет получить более конкретные гарантии безопасности для своей страны.

Некоторые европейские политики, как сообщается, начинают интересоваться западнонемецкой моделью вступления в НАТО, чтобы обеспечить Украине безопасность. Так, ФРГ является примером того, что НАТО принимает страну с "значительными и нерешенными территориальными проблемами".

Как рассказала эксперт по России и Германии Анджела Стент, когда Западная Германия присоединилась к НАТО, возник "замороженный конфликт".

"И все же считалось очень важным закрепить Западную Германию в западном союзе, и поэтому ФРГ присоединилась к нему. Русские жаловались и говорили, что это очень опасно, но бессильны предотвратить", — сказала она.

Издание пишет, что Западная Германия присоединялась к НАТО, то она не находилась в состоянии прямого военного конфликта с Восточной Германией. Украина же опасается, что прекращение огня утвердить контроль РФ над оккупированными территориями.

Сейчас, как пишут журналисты, многие политики на Западе считают, что единственной гарантией безопасности Украины является вступление в НАТО. Другие политики говорят, что Альянс не может принять страну, находящуюся в состоянии войны.

В материале сказано, что пока перед саммитом страны НАТО готовят среднесрочный план военной помощи Украине, включая гарантированные поставки вооружений и дальнейшую интеграцию в НАТО. Но Зеленский хочет политического обещания.

Напомним, что журналисты выяснили, что НАТО повысит партнерский статус Украины, не предлагая быстрого членства. По словам источников Euractiv, новый статус позволит Украине созывать встречи, расширить обмен разведданными и совместные учения, а также ускорит переход Киева на стандарты Альянса.

Кроме того, аналитик Эдвард Стрингер заявил, что союз НАТО заставляет Украину воевать так, как сам бы никогда не воевал. По его словам, если бы Альянс воевал с РФ, то вначале попытался бы выиграть воздушное сражение, а затем — и наземный бой.