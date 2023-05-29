"За поребрик": "власти" Херсонской области начали готовиться к побегу, — командование

Россияне находят различные поводы, чтобы не находиться на захваченных территориях. При этом, как отмечает спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, не все захватчики доверяют безопасности Крымского места и едут в объезд.

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Российские оккупанты во главе с оккупационной "властью" начали покидать захваченную Херсонскую область. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 29 мая.

По ее словам, россияне активно собираются убегать с этого направления на фоне разговоров об украинском контрнаступлении и могут покинуть все захваченные территории.

"Постепенно они пытаются оттуда ретироваться под разными предлогами, используя и семейные особенности, внутрисемейные причины, сопровождая близких, сопровождая детей. Пытаются выезжать и вывозить документы", — говорится.

Отдельно она отметила, что делают они это "короткими перебежками" и пытаются найти более безопасное для себя место, а самое главное — пытаются сохранить это в секрете, однако украинской стороне известно обо всех планах противника и им не спрятаться.

"По их мнению, несколько незаметно просачиваться туда за поребрик они пытаются. Тем не менее, мы все равно наблюдаем и активность на Крымском мосту, и активность на маршрутах, которые предусматривают материковое следование. Это свидетельствует о том, что не все доверяют безопасности Крымского моста и пытаются ехать в объезд", — продолжила Наталья Гуменюк.

Напомним, 29 мая сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по Киеву ракетами и "шахедами". Украинские средства ПВО уничтожили более 40 целей в воздухе, как отметили в Киевской ГВА. Это была 15-я атака за последний месяц.