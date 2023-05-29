Пытался связаться с родными даже "на нуле": на Донбассе погиб боец ВСУ с позывным "Ворон"

Погибший военный был мобилизован лишь в начале года и он до конца оставался верным военной присяге на верность Украине. У Ярослава Козерецкого остались двое маленьких дочерей.

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В боях за Украину скончался воин из Черниговской области с позывным "Ворон". У Ярослава Козерецкого остались дети, гражданская жена и мать. Об этом говорится на странице в Facebook Носовского городского совета 28 мая.

Родился мужчина 13 мая 1990 года в селе Яблоновка Черниговской области. После окончания школы поступил в местный техникум и попробовал сразу несколько профессий: в бобровицком РЭСе, на "Укрпочте", а также оператором на заводе "Кока-кола".

В начале этого года попал под мобилизацию и отправился на обучение в Гончаровский учебный центр в составе I танковой бригады.

"26 мая во время выполнения боевого задания, оставаясь верным военной присяге на верность народу Украины, Ярослав Козерецкий погиб вблизи населенного пункта Нескучное, Донецкой области", — говорится в сообщении.

Про военного все вспоминают как о добром, искреннем и открытом человеке. В свободную минуту он постоянно звонил родным, даже находясь на поле боя.

На Донбассе погиб военный с позывным "Ворон" Фото: Facebook На Донбассе погиб военный с позывным "Ворон" Фото: Facebook

В последний раз вышел на связь за день до гибели. У него осталась мать, супруга, а также двое маленьких дочерей.

"Он был для своих самых родных солнцем, которое согревало и оберегало. Он часто звонил по телефону, даже с "нуля". Последний звонок был вечером 25 мая. А уже на следующий день был звонок от командира роты, сменившего за одну секунду всю жизнь целой семьи", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая сообщалось, что под Бахмутом погиб 19-летний военный из Волыни. Связь с ним была утеряна еще 19 апреля в районе города Часов Яр. У него остались жена и маленькая дочь.

30 апреля сообщалось, что на фронте погиб самый результативный зенитчик Украины Андрей Линийчук. Он подписал контракт еще в 2020 году и был одним из первых, кто прошел обучение в Великобритании и после этого применил в бою переносной зенитно-ракетный комплекс Martlet — модификации Starstreak.