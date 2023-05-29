Мобилизация в Украине: сколько членов одной семьи могут призвать в ВСУ

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, в Украине нет четкого закона, запрещающего мобилизацию всех членов семьи.

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Верховная Рада проголосовала за продление в Украине действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа 2023 года. Соответственно граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут мобилизовать на военную службу. Какое количество человек из одной семьи могут мобилизовать, сообщают "Факты ICTV".

Как рассказывает юрист и адвокат Ростислав Кравец, на сегодняшний день в Украине нет четкого закона, который бы запрещал мобилизацию всех членов семьи.

"Могут мобилизовать всех. И мужа, и жену, и совершеннолетних детей. Если все члены семьи подлежат мобилизации, то их всех могут призвать на военную службу", — говорит адвокат.

Впрочем, есть случаи, когда мобилизовать членов семьи в ряды ВСУ не могут. Это касается семей, где кто-то из близких родственников погиб во время войны против РФ или кто-то из них считается пропавшим без вести. То есть, если человек погиб на войне или пропал без вести, то его близких родственников не будут мобилизовывать.

В таком случае, близкими родственниками считаются:

муж;

жена;

отец;

иметь;

дочь;

сын;

дедушка;

бабушка;

родной брат или сестра.

Согласно ст. 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", если в семье есть несовершеннолетние дети, то мужа могут мобилизовать, а жену – уже нет. Впрочем, если в семье дети совершеннолетние, могут мобилизовать как мужа, так и жену.

Кого из семьи не могут мобилизовать на военную службу

Не подлежат призыву на военную службу во время военного положения:

граждане, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели – содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

мужчины и женщины, которые ухаживают за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), нуждающимися в постоянном уходе;

мужчины и женщины, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы;

опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели – воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

мужчины и женщины, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;

опекуны человека с инвалидностью, который недееспособен;

граждане, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе – если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;

один из супругов, жена или муж, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие;

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести под войны РФ против Украины.

Напомним, что согласно последнему решению, военный учет для призывников начинается с 16 лет. Это означает, что 17-летним, не состоящим на учете, может быть запрещен выезд за границу.

Юрист поделился рекомендациями по действиям при получении повестки от сотрудников военкомата, несмотря на наличие отсрочки от мобилизации.