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Военный Фокус Российско-украинская война

11 лет за пособничество оккупантам: одесситка получила срок за сбор средств для ВС РФ (фото)

сбу задержали одесситку
Фото: пресс-служба СБУ

По данным СБУ, женщина создала страницы в "ВКонтакте" и "Одноклассники", где размещала фото с реквизитами российской банковской карты.

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В декабре 2022 года сотрудники СБУ задержали в Одесской области местную жительницу, которая, как позже выяснилось, наладила канал финансирования боевиков "ДНР". Силовики собрали неопровержимые доказательства на пособницу врага, на основе которых суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы, сообщила 29 мая пресс-служба СБУ.

Следователи установили, что двое родственников одесситки с 2016 года являлись членами террористической группировки "Спарта" и воевали на стороне пророссийских боевиков "ДНР" против сил АТО/ООС на востоке Украины. Уже после февральского полномасштабного вторжения РФ ее родственники вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа Вооруженных сил РФ и брали участие в штурмовых операциях в Мариуполе и Херсонской области.

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"Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств", — говорится в сообщении СБУ.

Для этих целей одесситка создала страницы в российских соцсетях, где размещала сообщения с призывами о денежной помощи оккупантам. Кроме того в сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" она размещала фото с реквизитами российской банковской карты, принадлежащей сожительнице воюющего родственника.

сбу арестовала одесситку Fullscreen
сбу арестовала одесситку Fullscreen
сбу арестовала одесситку Fullscreen
сбу арестовала одесситку Fullscreen
сбу арестовала одесситку Fullscreen
сбу арестовала одесситку Fullscreen
сбу арестовала одесситку
сбу арестовала одесситку
сбу арестовала одесситку
сбу арестовала одесситку
сбу арестовала одесситку
сбу арестовала одесситку

"На основе собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (Пособничество государству-агрессору) и назначил ей 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества", — говорится в завершение.

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Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коллаборанта, который раскрывал позиции защитников Мариуполя. Житель Полтавской области тайно собирал информацию о местах базирования и перемещения бойцов ВСУ в начале полномасштабного вторжения.