11 лет за пособничество оккупантам: одесситка получила срок за сбор средств для ВС РФ (фото)

По данным СБУ, женщина создала страницы в "ВКонтакте" и "Одноклассники", где размещала фото с реквизитами российской банковской карты.

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В декабре 2022 года сотрудники СБУ задержали в Одесской области местную жительницу, которая, как позже выяснилось, наладила канал финансирования боевиков "ДНР". Силовики собрали неопровержимые доказательства на пособницу врага, на основе которых суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы, сообщила 29 мая пресс-служба СБУ.

Следователи установили, что двое родственников одесситки с 2016 года являлись членами террористической группировки "Спарта" и воевали на стороне пророссийских боевиков "ДНР" против сил АТО/ООС на востоке Украины. Уже после февральского полномасштабного вторжения РФ ее родственники вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа Вооруженных сил РФ и брали участие в штурмовых операциях в Мариуполе и Херсонской области.

"Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств", — говорится в сообщении СБУ.

Для этих целей одесситка создала страницы в российских соцсетях, где размещала сообщения с призывами о денежной помощи оккупантам. Кроме того в сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" она размещала фото с реквизитами российской банковской карты, принадлежащей сожительнице воюющего родственника.

"На основе собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (Пособничество государству-агрессору) и назначил ей 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества", — говорится в завершение.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коллаборанта, который раскрывал позиции защитников Мариуполя. Житель Полтавской области тайно собирал информацию о местах базирования и перемещения бойцов ВСУ в начале полномасштабного вторжения.