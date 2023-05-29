11 років за допомогу окупантам: одеситка отримала строк за збір коштів для ЗС РФ (фото)

За даними СБУ, жінка створила сторінки у "ВКонтакті" й "Однокласники", де розміщувала фото з реквізитами російської банківської картки.

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У грудні 2022 року співробітники СБУ затримали на Одещині місцеву мешканку, яка, як пізніше з'ясувалося, налагодила канал фінансування бойовиків "ДНР". Силовики зібрали незаперечні докази на пособницю ворога, на основі яких суд засудив її до 11 років позбавлення волі, повідомила пресслужба СБУ.

Слідчі встановили, що двоє родичів одеситки з 2016 року були членами терористичного угрупування "Спарта" й воювали на боці проросійських бойовиків "ДНР" проти сил АТО/ООС на сході України. Вже після лютневого повномасштабного вторгнення РФ її родичі увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу Збройних сил РФ і брали участь у штурмових операціях у Маріуполі та Херсонській області.

"Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів", — ідеться в повідомленні СБУ.

Із цією метою одеситка створила сторінки в російських соцмережах, де розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу окупантам. Крім того, в мережах "ВКонтакте" й "Однокласники" вона розміщувала фото з реквізитами російської банківської картки, що належить співмешканці родича, який воює.

"На основі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі-агресору) і призначив їй 11 років і 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна", — йдеться на завершення.

Раніше співробітники Служби безпеки України викрили колаборанта, який розкривав позиції захисників Маріуполя. Житель Полтавської області таємно збирав інформацію про місця базування та переміщення бійців ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.