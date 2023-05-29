"Много интересных объектов": в Крыму продадут с торгов имущество Петра Порошенко

По информации ТАСС, в оккупированном Крыму "национализировали" квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, а также собственность бизнесменов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и политика Арсения Яценюка.

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Оккупационная администрация временно захваченного Крыма выставит на торги недвижимость пятого президента Украины Петра Порошенко в регионе, которая была "национализирована". Об этом 29 мая заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов в эфире государственного телеканала "Россия-24".

"По торгам, я думаю, много интересных объектов, вокруг которых борьба будет, поэтому денег, думаю, будет достаточно. (…) Это, в том числе санаторные комплексы, производственные предприятия, поэтому уверен, что будет интерес. (…) Там и Яценюка (бывший вице-премьер Украины Арсений Яценюк – ред.) есть (имущество – ред.), и Порошенко, и еще персонажей", – сказал Аксенов, не уточняя, о какой именно собственности Порошенко идет речь.

Как сообщает ТАСС, первая волна "национализации" имущества на временно оккупированном полуострове прошла в 2015 году, тогда в государственную собственность РФ перешел, в частности, "Севастопольский морской завод", принадлежавший Порошенко.

В 2022 году Аксенов поручил "национализировать" имущество организаций и частных лиц, связанных с украинской властью. С осени 2022 года оккупанты в Крыму конфисковали около 750 объектов, в числе которых квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, а также собственность бизнесменов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и политика Арсения Яценюка. Кроме того в список попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо" Киев.

Напомним, 24 мая Сергей Аксенов заявил, что квартира в Ялте, принадлежащая первой леди Украины Елене Зеленской, все же будет "национализирована". Примечательно, что оккупанты говорили об этом с начала полномасштабного вторжения, но дальше слов дело не шло. По словам экспертов, собственность семьи украинского президента придерживали с определенной целью.

26 мая в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Аксенов, вероятно, сомневается в способности ВС РФ "защитить" захваченный полуостров, поскольку создает в Крыму вооруженные формирования, составляющие резерв регулярной армии РФ, но официально не подчиняющиеся Минобороны.