"Они не остановятся": украинцев предупредили об увеличении ракетоносителей РФ в Черном море (видео)

В ОК "Південь" рассказали, что россияне уже второй раз за день увеличили количество кораблей в акватории Черного моря с ракетами на борту и могут нанести новый удар по городам Украины ночью.

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К вечеру 29 мая в Черном море уже 4 российских ракетоносителя, которые могут быть привлечены для обстрелов городов Украины ночью. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга в эфире телемарафона.

Она отметила, что следует быть готовыми к новым нападениям. Россияне уже второй раз за день увеличили количество кораблей с ракетами на борту.

"Нужно быть готовыми, что они не успокоятся и не остановятся", – объяснила Гуменюк.

Также спикер оперативного командования "Південь" заявил, что это может быть подготовка к очередным ночным ударам. По ее словам, наблюдается потенциал наращивания ракетоносителей в Черном море.

"Если в течение дня они держались на количестве три, то к вечеру уже 4 ракетоносителя. Два надводных, два подводных, и суммарный залп может составлять 24 "Калибра", – пояснила она.

Спикер отметила, что таким образом враг пытается истощить как расчеты нашей противовоздушной обороны, так и гражданское население. Украинцы должны быть готовы к любым действиям захватчиков.

Обстрел Киева 29 мая

Российские войска утром 29 мая нанесли удар по украинской столице. Они использовали БПЛА Shahed и ракеты Х-101/555. Силы ПВО зафиксировали и уничтожили более 40 воздушных целей, и удары по Киеву были не допущены.

Захватчики также атаковали украинскую столицу ракетами. Враг решил применить вооружение баллистического типа. Также сообщалось, что все воздушные цели были уничтожены. Силам и средствам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели, объекты в столице не поражены. Командование зафиксировало падение обломков – 3 случая в Оболонском районе и по одному – в Днепровском и Деснянском районах.

Напомним, 29 мая в Воздушных силах ВСУ намекнули на работу ЗРК Patriot в Киеве во время воздушной тревоги, когда российские захватчики нанесли ракетный удар. Баллистические российские цели удачно ликвидировали.