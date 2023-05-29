"Могут использовать": Игнат объяснил, почему нельзя фотографировать обломки ракет (видео)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, опубликованные в социальных сетях снимки с последствиями работы украинских сил ПВО россияне могут использовать, в том числе, для своей пропаганды.

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В Российской Федерации могут использовать кадры с обломками ракет после работы противовоздушной обороны в Украине в своих целях. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Радио Свобода".

Игнат призвал украинцев воздержатся от съемки последствий обстрелов, указав на то, что подобные фото и видео предоставляют россиянами информацию о нашей ПВО. По его словам, видя обломки ракет Patriot или NASAMS, оккупанты могут понять, в каких районах отработали эти системы.

Игнат предостерег украинцев от публикации снимков обломков ракет

Кроме того, спикер ВС ВСУ отметил, что враг может использовать такие снимки для собственной пропаганды.

"Они это снимают, выкладывают у себя в России и показывают, как "украинские националисты" зенитными ракетами западного образца "ударили" по своим домам и жителям", — объяснил Игнат.

Как отмечается спикер, в целях безопасности "фото с ракетами лучше заблюрить", так как при работе ПВО обломки "не растворяются в воздухе".

Напомним, что 29 мая ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, после чего столицы Виталий Кличко опубликовал снимок ракеты, уточнив, что она упала на проезжую часть дороги в Оболонском районе города.

Согласно утверждению Юрия Игната, во время воздушной тревоги, состоявшейся днем 29 мая в Киеве, мог работать американский ЗРК Patriot. По его словам, враг решил применить ракеты класса "Искандер-К" и "Искандер-М".

Мы также писали о том, что 29 мая сотрудники полиция задержала в Киеве двух мужчин, снимавших на видео работу столичной ПВО. Задержанные киевляне были доставлены в Святошинское управление полиции для объяснений, после чего переданы сотрудникам СБУ.