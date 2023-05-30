В Мелитополе оккупанты украли с постамента танк Т-70: уворованный экспонат "засветился" в РФ (видео)

Танк Т-90 пережил нацистов и простоял на постаменте в Мелитополе более 70 лет, но не смог пережить российскую оккупацию. Россияне открутили его с постамента и отправили в РФ.

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В Санкт-Петербурге в РФ "засветился" танк, который российские оккупанты украли с постамента в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Украденный в Украине экспонат россияне торжественно встретили в музее "Битва за Ленинград". Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

Т-70 российские захватчики сняли с постамента якобы для реконструкции, чтобы он мог возглавить парад в честь 80-летия освобождения Мелитополя от нацистов. Как выяснилось, внутри у украденного Т-70 нет никакой "начинки" – ни двигателя, ни ходовой.

В региональном отделении "Русского военно-исторического общества" в Ленинградской области заявили, что корпус танка зачистят, установят двигатель и другие агрегаты, и все это сделают через 4 месяца.

Украли россияне танк 23 мая 2023 года. До них он простоял на постаменте мемориала "Братское кладбище" с момента освобождения Мелитополя от фашистских захватчиков в 1943 году.

Сами же мелитопольцы по поводу танка не очень расстраиваются, обещают после деоккупации Мелитополя на освободившемся постаменте установить памятник HIMARS.

История танка Т-70 в Мелитополе

Осенью 1943 года танк Т-70 с экипажем гвардии лейтенанта Гаврюшова заехал в Мелитополь для поддержки пехоты стрелковой дивизии. Танкисты уничтожили несколько "опорников" врага в городском парке, а дальше вели бой на улице Ремесленной, где поразили два вражеских танка, а третий их подбил. Танкисты погибли. После освобождения города от оккупантов по указанию командующего фронтом Ф. И. Толбухина танк Т-70 был установлен над могилой героев.

Оккупация Мелитополя во времена Второй мировой войны продолжалась более 2 лет — от 6 октября 1941 года до 23 октября 1943 года.

Напомним, что перед тем, как отступить из Херсона российские оккупанты ограбили местный зоопарк. В частности, украли енота, чем похвастались в соцсетях.

Ранее сообщалось, что ВС РФ придумали, как спрятать от ВСУ Керченский мост. Его решили замаскировать дымом из дымогенераторов и даже провели специальные учения.