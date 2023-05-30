Особо опасные миссии: какие задачи выполняют водолазы-саперы, и как их готовят (фото)

Зарубежные партнеры обучали украинских водолазов. Это требует особых физических, моральных и психологических данных, потому что действовать приходится в сверхсложных условиях.

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Украинские водолазы-саперы выполняют ряд задач, помогающих спасти жизнь собратьев. В издании АрміяInform рассказали, как ведется подготовка саперов.

Как готовят водолазов-саперов

В одном из учебных центров проводят интенсивную подготовку, чтобы создать профессионала дела. Для того чтобы стать водолазом-сапером нужно пройти углубленную медицинскую комиссию, чтобы кандидат был способен выдержать испытание. Сначала бойца проверяют в барокамере, в ней создают давление, которое будет на глубине 20 метров. Если военный справляется, то далее начинаются другие тесты:

подтягивание;

бег;

дайвинг;

базовые знания логики и законов;

психологическое состояние

После этого отрабатывается занятие по отработке поиска и подъема затонувших предметов. Все происходит в условиях ограниченной видимости и стресса.

"Для меня было особенно интересно, поскольку имел опыт рекреационного дайвинга в военную службу. Первые спуски я делал, когда проходил курсы по международной системе CMAS. Но первые спуски уже военным водолазом дали совсем другой спектр незабываемых эмоций. Ведь другое снаряжение, другая специфика работы под водой. Рекреационный дайвинг и водолазное дело — это совершенно разные вещи", — говорит один из бойцов Сергей.

Также подготовка проходит за границей, в том числе американскими инструкторами.

Какие задачи выполняют водолазы-саперы во время войны

Инструктор Андрей говорит, что с разминированием он столкнулся еще в 2015 году. Он возглавляет учебный центр подготовки водолазов.

Тогда водолазы выполняли задачи по обнаружению затонувших предметов в серой зоне между Крымским и Нижним на реке Северский Донец. Усложняло миссию, что температура воздуха была 40 градусов и военным нужно было идти в снаряжении несколько километров, потому что на транспорте не было безопасного пути.

Фото: АрміяInform

Также военные водолазы принимают участие в эвакуационно-спасательных операциях.

"Когда в Ахтырке происходили боевые действия, чтобы спасти то, что невозможно было спрятать или эвакуировать, в озерах топили технику. И когда уже р*шистов оттуда выгнали, водолазы доставали это все, чтобы дальше работало на оборону Украины. Я даже не знаю, какие задачи не может выполнить водолаз", — говорит замначальника учебного центра Владимир.

Напомним, 11 мая в Ирландии заявили, что украинские саперы проходят подготовку на Кипре.

29 апреля СМИ писали, что в Германии готовят украинские Силы ССО для контрнаступления.