"Бумажный тигр": генерал США сравнил ВС РФ и ВСУ и назвал, какая армия сильнее

Генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин подчеркнул, что, несмотря на поражения на поле боя, российская армия все еще имеет смертоносные возможности, от которых страдают украинские граждане.

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Украинская армия сильнее российской и имеет много преимуществ, несмотря на то, что у ВС РФ еще много вооружений, которые наносят ущерб Украине. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор США в отставке Дэвид Болдвин.

"Невозможно сравнивать. Украинская армия очень хорошо управляема. Ее бойцы имеют большой боевой опыт с 2014 года, отличная организация, и они борются за то, во что искренне верят — за свою Родину. Вы противопоставляете это российской армии, которая, я бы сказал, стала бумажным тигром", — заявил он.

Фото: американский генерал Дэвид Болдвин

Дэвид Болдвин добавил, что несмотря на то, что ВС РФ проиграют на поле боя, у них еще достаточно смертоносного оружия, которое наносит ущерб украинцам. Речь идет о ядерном потенциале, ракетах и технологических системах. Впрочем, с точки зрения могущества, по мнению генерала, силы обороны Украины имеют преимущество.

"Но с точки зрения боевого могущества нет сравнения — украинская армия гораздо лучше. Я думаю, посол Волкер лучше сказал, что российская армия больше не является второй армией мира, теперь она является второй лучшей армией в Украине", — сказал американский генерал.

Напомним, что российские расходы на армию выросли до 86,4 млрд. долларов. Россия нарастила финансирование на 9,2% до 86,4 млрд. долларов. Это составляет 4,1% от ВВП РФ. Однако отмечается, что настоящие расходы очень неопределенны из-за увеличения секретных статей бюджета.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой бойцы Сил обороны вели 10-часовой бой с российскими оккупантами, несмотря на химическую атаку.