"Паперовий тигр": генерал США порівняв ЗС РФ та ЗСУ і назвав, яка армія сильніша

Генерал-майор у відставці Девід Болдвін наголосив, що попри поразки на полі бою російська армія все ще має смертоносні можливості, від яких страждають українські громадяни.

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Українська армія сильніша від російської та має багато переваг, попри те, що ЗС РФ мають ще багато озброєння, яке завдає шкоди Україні. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор США у відставці Девід Болдвін.

"Неможливо порівнювати. Українська армія дуже добре керована. Її бійці мають великий бойовий досвід від 2014 року, чудова організація, і вони борються за те, у що щиро вірять — за свою Батьківщину. Ви протиставляєте це російській армії, яка, я сказав би, стала паперовим тигром", — заявив він.

Фото: американський генерал Девід Болдвін

Девід Болдвін додав, що попри те, що ЗС РФ програють на полі бою, вони ще мають достатньо смертоносної зброї, яка завдає шкоди українцям. Йдеться про ядерний потенціал, ракети та технологічні системи. Втім, з точки зору могутності, на думку генерала, Сили оборони України мають перевагу.

"Але з погляду бойової могутності немає порівняння — українська армія набагато краща. Я думаю, посол Волкер найкраще сказав, що російська армія більше не є другою армією світу, тепер вона є другою найкращою армією в Україні", — сказав американський генерал.

Нагадаємо, що російські витрати на армію зросли до 86,4 млрд доларів. Росія наростила фінансування на 9,2% до 86,4 млрд доларів. Це становить 4,1% від ВВП РФ. Проте зазначається, що справжні витрати є дуже невизначеними через збільшення секретних статей бюджету.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою бійці Сил оборони вели 10-годинний бій з російськими окупантами попри хімічну атаку.