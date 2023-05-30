"Предотвратили урон": в Крыму запустили более сотни ракет по "опасным облакам"

По словам "министра сельского хозяйства" оккупированного Крыма, на территории полуострова используется технология по предотвращению града, которая якобы дает гарантии защиты урожая.

Related video

"Министр сельского хозяйства Республики Крым" Андрей Савчук заявил, что с 24 по 27 мая на территории временно оккупированного полуострова работала "Крымская противоградовая служба". Об этом пишет "Лента новостей Крыма".

"За эти несколько дней для защиты урожая предприятие израсходовало больше сотни противоградовых ракет. В некоторых районах по опасным облакам они были выпущены неоднократно, тем самым предотвратив урон от градобития", — сообщил Савчук.

Представитель оккупационных властей отметил, что град мог принести большие убытки сельскому хозяйству. Согласно его утверждению, "противоградовая служба" в Крыму может предотвращать разрушительные осадки на территории около 150 тысяч гектаров.

Савчук также объяснил, что для предотвращения града используется "отечественная технология", которая якобы дает гарантии по эффективности защиты урожая от градобития. По его словам, эффективность разработки составляет 65-100%.

Напомним, что по данным британской разведки от 26 мая, в Крыму увеличилось количество вооруженных формирований, которые составляют резерв регулярной армии РФ, но официально не подчиняются Минобороны РФ.

Мы также писали о том, что 25 мая Крым атаковали беспилотники в районе поселка Качи (Севастополь) и Бахчисарая. Сообщение о беспилотниках над Севастополем подтверждает и "губернатор" Михаил Развожаев.

Ранее, 24 мая, в Крыму состоялись учения ВС РФ по маскировке Керченского моста. По данным разведки Минобороны Великобритании, на практике российская маскировка в целом оказалась неэффективной в войне против Украины.