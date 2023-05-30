Атака дронов на Москву: в США заявили, что "не поддерживают" удары внутри РФ, — CNN

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Украина получает военную помощь, которая нужна ей для возвращения своей суверенной территории и подчеркнул, что Россия может в любой момент завершить войну.

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Соединенные Штаты Америки все еще собирают данные об атаке беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье, которая состоялась 30 мая. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

В Вашингтоне также отметили, что не поддерживают атаки по территории страны-агрессора.

"Мы видели новости и все еще собираем информацию о том, что произошло. Вообще говоря, мы не поддерживаем атаки внутри России", — цитируют журналисты чиновника.

Представитель Совета национальной безопасности отметил, что США предоставляют Украине ту военную помощь, которая нужна ей для возвращения своей суверенной территории. Он также упомянул о том, что 30 мая ВС РФ совершили 17-ю воздушную атаку на украинскую столицу за последний месяц.

"Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. Россия может закончить ее в любое время, выведя свои войска из Украины, вместо того, чтобы каждый день совершать жестокие нападения на украинские города и людей", — сказал чиновник.

Напомним, что утром 30 мая очевидцы сообщили о звуках взрывов в Подмосковье и работе ПВО. Их было слышно во многих населенных пунктах. По данным росСМИ, силам ПВО ВС РФ удалось сбить около 10 дронов.

На инцидент отреагировал президент России Владимир Путин, заявив, что это была провокация и украинские граждане "должны это понимать. Он утверждает, что "нападение" было осуществлено на мирные объекты, но якобы ПВО сработала "штатно". При этом Киев отрицает свою причастность к атаке.

Мы также писали о том, что Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая на пресс-конференции в Эстонии, заявил, что у Украины есть "законное право" на атаки и за пределами своих границ.