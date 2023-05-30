"Ждем новой встречи": под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, – Жорин

По словам экс-командира полка "Азов", наемники ЧВК "Вагнер" действительно отходят из Бахмута. При этом они стараются как можно быстрее передать свои позиции.

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На Бахмутское направление перебрасывают одно из "элитных" десантных подразделений российской армии, которое уже не раз терпело поражение от ВСУ – в частности под Киевом и в Херсоне. Об этом майор ВСУ Максим Жорин, ранее бывший командиром полка "Азов", написал в своем Telegram-канале.

"На Бахмутское направление опрокидывают наших старых знакомых – подразделения, которые мы уже не раз встречали в боях. Например, одно из "элитных" десантных подразделений армии РФ. Сначала они получили п***ды под Киевом, потом их перебросили на Херсонское направление, где они тоже получили п***ды", – рассказал он.

По словам Жорина, сейчас указанное подразделение восстановлено, доукомплектовано и отправлено под Бахмут. Майор заявил, что бойцы ВСУ ждут новой встречи, и выразил надежду, что она будет для оккупантов последней.

"Вагнеровцы действительно отходят, при этом стараются как можно быстрее передать свои позиции. Почему спешат, понятно: в городе, благодаря действиям самих же п***ров, места для нормальных позиций мало", – пояснил Жорин.

Он отметил, что украинские воины сейчас должны создать захватчикам на подступах к городу такие условия, которые они хотели создать для ВСУ. То есть закрыть Бахмут, охватывая войска РФ по флангам и выходя на высоты.

"После этого посмотрим, как они там будут держаться", – резюмировал бывший командир полка "Азов".

Напомним, 25 мая Максим Жорин назвал причины, по которым наемники ЧВК "Вагнер" давно мечтают сбежать из Бахмута. Это очень большие потери и понимание основателя ЧВК Евгения Пригожина неотвратимости поражения, участником которого он не хочет быть.

В этот же день Пригожин заявил о начале выхода наемников из Бахмута. По его словам, боевики отправятся на отдых и переподготовку до 1 июля, а им на смену в Бахмут придут регулярные войска.