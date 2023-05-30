На фоне ударов по РФ: в главной больнице Кремля срочно строят бомбоубежище, – росСМИ

По данным журналистов, бункер в столичном медучреждении будет оборудован системой очищения воздуха от "газообразных средств массового поражения", а также сможет защитить от радиации.

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Управление делами Президента Российской Федерации заключило контракт на срочную разработку проекта бомбоубежища для Центральной клинической больницы и поликлиники. Об этом пишет российская газета The Moscow Times 30 мая.

Сообщается, что примерная стоимость работ превышает 35 миллионов рублей. По данным издания, убежище сможет вместить 800 человек.

Проект предусматривает защиту от взрывной волны, радиации, а также сложную систему вентиляции, призванной отфильтровывать воздух "от газообразных средств массового поражения".

Для "выполнения медицинских процедур в военное время" в бомбоубежище появится функция подогрева воздуха. Кроме того, подземное сооружение будет иметь, грузовой лифт и аварийный выход с тамбуром и герметической дверью.

СМИ выяснили, что договор о строительстве укрытия для главной больницы Кремля был подписан 24 мая. В нем говорится, что на проектирование должно уйти не более 15 календарных дней. Документ также гласит, что работы должны быть завершены до 20 декабря 2023 года.

Напомним, что 30 мая в Москве и Подмосковье прозвучали взрывы и сработала система противовоздушной обороны. По данным росСМИ, силам ПВО ВС РФ удалось сбить около 10 БПЛА. О пострадавших москвичах не сообщается.

Ранее, 3 мая, здание Кремля подверглось атаке дронов. Представители президента России Владимира Путина заявили, что российским военным и спецслужбам удалось вывести из строя два беспилотника.

Еще мы писали о том, что 30 мая губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле центра временного размещения россиян, отселенных из населенных пунктов Шебекинского района.