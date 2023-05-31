Нардеп от "Слуги народа" во время войны отдыхает за границей, – СМИ (фото, видео)

Журналисты выяснили, что за время полномасштабной войны семья Богдана Торохтия приобрела три дорогих автомобиля. Кроме того, депутат съездил с женой на море в Болгарию.

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Народный депутат Украины от правящей партии "Слуга народа" Богдан Торохтий отправился за границу на отдых во время военного положения. Об этом стало известно из расследования Вадима Коршенко для Bihus.Info.

Сообщается, что перед началом полномасштабной войны в Украине Торохтий работал над законопроектом №7055, предусматривающим запрет на выезд из страны для народных депутатов Украины.

Несмотря на это, в апреле прошлого года нардеп предпринял попытку попасть в Румынию, однако она не увенчалась успехом. Об этом автор расследования узнал из судебного реестра, так как депутат обжаловал запрет на выезд.

О том, что Торохтию все-таки удалось покинуть Украину во время полномасштабной войны, журналисты узнали из соцсетей его жены Алины Левченко. Супруги посетили Болгарию в августе 2022 года.

В качестве доказательств приводятся снимки Левченко в заведении Fish Restaurant Levant Beach, что на побережье Черного моря в Елените. На некоторых фото девушка позирует вместе с мужем.

Левченко и Торохтий в Болгарии

Жена Торохтия в Болгарии

В комментарии СМИ Торохтий сказал, что выезжал из страны во время военного положения по семейным делам. Касательно поезди в Болгарию, нардеп переслал журналисту скриншот, на котором была видна дата создания совместного фото с Левченко в Fish Restaurant Levant Beach — 27 сентября 2021 года.

Торохтий заявил, что фото в Болгарии были сделаны в 2021 году

Однако СМИ отметили, что нардеп мог изменить дату создания фото, изменив дату и время на самом устройстве и сделав скриншот оригинальной фотографии. По мнению авторов расследования, о вероятной ложности слов Торохтия, говорит то, что в сентябре 2021 Алина Левченко не публиковала фото с Болгарии.

Кроме того, журналисты сравнили фото фасада Fish Restaurant Levant Beach за 2021 и 2022 годы и выяснили, что некоторые отметины, попавшие на снимки Левченко, появились на нем только в прошлом году.

Алина Левченко в Fish Restaurant Levant Beach

В 2021 году одна из отметок на фасаде заведения отсутствовала

"Следовательно, журналисты убеждены, что нардеп Богдан Торохтий пытался ввести их в заблуждение и подделал метаданные фото из Болгарии, где он на самом деле находился с женой в августе 2022 года", — заключили авторы публикации.

Расследование Вадима Коршенко

В расследовании также говорится, что с момента полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину семья нардепа трижды приобретала автомобили стоимостью от 158 до 197 тысяч долларов. Машины покупались на имя его супруги Алины Левченко.

О том, что упомянутым транспортом пользуется сам Богдан Торохтий, свидетельствуют фото, раздобытые журналистами.

В 2023 году в семье Торохтия появился Mercedes-Benz

Напомним, что 22 мая политический деятель и аналитик Алексей Арестович был замечен на одном из пляжей в Тель-Авиве, где он отдыхал в компании своей семьи и наслаждался отдыхом, несмотря на запрет на выезд за границу для мужчин.

Ранее, 4 апреля, мы также писали о том, что по данным журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, несмотря на санкции, большое количество россиян, поддерживающих войну в Украине, наслаждаются отдыхом на французских курортах, владеют там недвижимостью и даже получают от нее прибыль.