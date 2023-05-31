Опознали по повязкам: ССО устроили успешную засаду на лодку россиян на Херсонщине (видео)

Боевая группа ВСУ сперва ликвидировала командира россиян и лодочника, управлявшего катером. Затем пришлось отойти, чтобы не попасть под огонь вражеской артиллерии.

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Бойцы 73-го морской центра СпП им. кошевого атамана Антина Головатого рассказали об удачной засаде, устроенной на российских оккупантов на одном из участков южного направления. Видео опубликовано на странице подразделения в Facebook.

По словам украинского защитника, они выполняли разведзадачу, требовавшую высадиться на острове в Херсонской области, зачистить территорию и занять позиции. Увидели, что навстречу вдоль реки движется катер — это оказалась группа российских военных. И для воинов ССО они были легкой мишенью.

Боец морского центра ССО Украины, участвовавший в засаде, рассказал, что опознать россиян удалось по специфическим каскам и белым повязкам.

Плотный огонь открыли сразу же. В ответ последовали встречные выстрелы из крупнокалиберного пулемета, но обошлось без потерь и ранений.

Боевая группа ВСУ первым уничтожила российского командира и лодочника, управлявшего катером, что впоследствии подтвердилось разведданными. Затем загорелась лодка.

Кадр перестрелки на острове в Херсонской области

После это было решено отходить, так как существовала опасность артиллерийского обстрела.

"Мы отошли, и буквально через полчасика остров стали "накрывать". Через некоторое время было нужно подойти к лодке и добить, чтобы противник не завладел лодкой", — пояснил военный, добавив, что плавсредство расстреляли из крупнокалиберного пулемета.

"Такое вот веселое приключение у нас было. Нас этому учили — работать на воде, где вода, речка, море", — пояснил он.

Боец ССО

По словам военнослужащего, безопаснее проводить военные операции на суще, т.к. больше возможностей, чтобы отступить, окопаться. На воде же таких опций нет и приходится надеяться на удачу.

Напомним, что бойцы 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов 3-й отдельной штурмовой бригады рассказали об успешной операции в ходе наступления в районе Бахмута.

Также сообщалось, что под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников. Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин сообщил, что наемники ЧВК "Вагнер" выходят из Бахмута и передают свои позиции.