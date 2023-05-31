РФ угрожает Киеву комплексами С-400 из Беларуси: генерал указал на важный нюанс

Ракетные комплексы С-400 могут стрелять в варианте "земля-земля. Поскольку время в полете у них малое, они представляют угрозу, в частности, непосредственно для Киева, говорит генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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Недавно Россия перебросила на территорию Беларуси ракетные комплексы С-400, дальность которых составляет 200 километров. Они угрожают Украине с севера и могут долететь до Киева через несколько минут. Но столицу Украины спасают противоракетные комплексы, предоставленные союзниками. Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Враг перебрасывает в Беларусь ракетные комплексы С-400. Они могут стрелять в варианте "земля-земля" на дальность до 200 километров. Поскольку время в полете у них малое, они представляют угрозу, в частности, непосредственно для Киева. От них столицу спасает работа таких комплексов, как Patriot. Если разворачивать его в том направлении, откуда могут наноситься удары, практически автоматически срабатывает обнаружение и уничтожение ракет", – сообщил он.

Генерал заметил, что враг испытывает недостаток точных ракет, особенно баллистических — "Искандеров" и "Калибров", а Украине ждать, что резервы агрессора уменьшатся не стоит — нужно уничтожать носители и пусковые установки ракет российских оккупантов.

Напомним, что представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов назвал массовые ракетные удары ракетами и БПЛА по Киеву показательными выступлениями россиян. По его словам, россияне обстреливают столицу для демонстративной пропаганды, но так часто и сильно атаковать Киев долго не смогут.

Ранее в Воздушных силах ВСУ объяснили, почему нельзя обнародовать обломки ракет. С помощью обломков, по словам спикера Юрия Игната, враг может не только установить позиции ПВО, но и начать пропагандистскую кампанию.