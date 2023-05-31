"Под ложным флагом": эксперт рассказала, могла ли Украина стоять за атакой на Москву

По мнению британского аналитика доктора Александры Уолмсли, если бы Киев решил атаковать территорию РФ, это привело бы к расколу внутри НАТО.

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Операция с использованием дронов, направленная на Москву 30 мая, возможно, имела характер "атаки под чужим флагом". Об этом заявила представитель аналитического центра обороны и безопасности Королевского объединенного института вооруженных сил (Великобритания) доктор Александра Уолмсли американскому телеканалу Sky News 30 мая.

По мнению аналитика, сама по себе видеозапись ночной атаки беспилотников на Москву может означать "некоторый элемент предварительного планирования", указывающий на то, что это была операция под ложным флагом.

Доктор Александра Уолмсли считает, что если атака была осуществлена под руководством Украины, то это было бы "довольно безрассудно и недальновидно" и чревато "раздроблением альянса, который поддерживал их последние 15 месяцев".

Она назвала кадры полетов и перехвата беспилотников над российской столицей "удивительными", но отметила, что такая атака, проведенная Украиной, была бы весьма неосмотрительной, поскольку могла бы привести к разобщению внутри НАТО.

"Это показывает, что либо люди все это время наблюдали за беспилотниками и им очень повезло, либо был какой-то элемент предварительного планирования", — пояснила Уолмси.

Аналитики отметила, что она "немного склоняется к мысли, что это могла быть российская ложная атака", но подчеркнула, что еще много неизвестного.

Обсуждая возможность того, что за нападением стоит Украина, она сказала, что краткосрочные заголовки "сыграли бы на руку Киеву", но это был бы "очень опасный" шаг, если полагаться на военную поддержку Запада.

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 30 мая

Утром 30 мая стало известно, что столица России Москва и Московская область подверглись атаке дронов неизвестного происхождения. В социальных сетях опубликовали множество видео с кадрами сбитых БПЛА.

В тот же день в Минобороны России обвинили Украину в утренней атаке неизвестных дронов на Москву и заявили об их полном обезвреживании.

30 мая также сообщалось, что летевший на Москву дрон уничтожили в 10 минутах езды от резиденции президента России Владимира Путина "Ново-Огарево" в деревне Усово.

Напомним, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что три дрона врезались в жилые дома в Московской области из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)РЭБ