Предотвратят ядерную аварию: МАГАТЭ представило в ООН план защиты оккупированной ЗАЭС

По словам гендиректора организации Рафаэля Гросси, представленный план является результатом согласования набора принципов, которые были обсуждены во время многочисленных встреч с руководством Украины и России после его посещения ЗАЭС.

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На заседании Совета безопасности ООН во вторник, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил обновленный план, направленный на повышение безопасности Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам генерального директора МАГАТЭ, представленный план является результатом согласования набора принципов, которые были обсуждены во время многочисленных встреч с руководством Украины и России после его посещения Запорожской атомной электростанции в сентябре 2022 года.

"В результате этих интенсивных консультаций я определил такие конкретные принципы, которые помогут обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность на ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить неприкосновенность станции. Я считаю эти обязательства важными для избежания опасности катастрофического инцидента", – подчеркнул Гросси.

Объявленный им план включает в себя пять принципов:

Нельзя осуществлять никаких атак со стороны ЗАЭС или в отношении нее, в частности направленных на хранилище отработанного ядерного топлива реакторов, другую критическую инфраструктуру или персонал. ЗАЭС не должна использоваться как хранилище или база для хранения тяжелого вооружения, например реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, а также танков или военнослужащих. Нельзя подвергать риску электроснабжение ЗАЭС. Все сооружения, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или актов саботажа. Не следует принимать никаких мер, подрывающих эти принципы.

За наблюдением и за соблюдением этих принципов должны следить эксперты МАГАТЭ, работающие прямо на ЗАЭС. После обнаружения какого-либо нарушения они будут информировать руководителя организации, который в свою очередь сообщит о нем публично.

"Я торжественно прошу обе стороны (Украину и Россию – ред.) придерживаться этих принципов", – подчеркнул Гросси.

Запорожская АЭС больше года оккупирована российскими войсками. Физически ЗАЭС обслуживает украинский персонал в оккупации, но руководит ею "Росатом". Захватчики боятся наступления ВСУ, поэтому заранее решили вывезти из оккупированного Энергодара Запорожской области около 3000 работников.

Напомним, 12 мая в "Энергоатоме" заявили, что опасаются из-за работы станции в тот период, когда оккупанты выйдут из города. В Украине решили создать резерв персонала, поддерживаемого в готовности выехать на ЗАЭС по первому вызову.