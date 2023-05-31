Литва закупает польские ПЗРК Grom, эффективно себя проявившие в ВСУ

Польша еще до начала полномасштабного вторжения анонсировала поставки Украине ПЗРК Grom. Комплекс способен поражать цели в радиусе 5,5 км.

Related video

Литовское закупочное агентство заключило контракт с польской компанией Mesko на приобретение переносных зенитно-ракетных комплексов Grom более чем на 20 млн евро. Об этом сообщает Defence 24.

В рамках заключенного контракта литовская армия получит законтрактованный ПЗРК Grom до 2025 года. Отмечается, что Литва уже покупала польские ПЗРК. Первая закупка была в 2014 году. Пусковые должны пополнить противовоздушную оборону Литвы малого радиуса действия. Они будут служить на вооружении вместе с американскими ПЗРК FIM-92 Stinger и шведскими RBS-70.

ПЗРК Grom весит 18 кг и предназначен для поражения воздушных целей на дистанции от 500 до 5500 метров. В польской армии комплексы находятся на службе с 1995 года. С началом полномасштабного вторжения РФ Украине тоже передавались ПЗРК Grom.

Точное количество комплексов, которое получит Литва, не называется.

Напомним, Польша анонсировала поставки Украине ПЗРК Grom, боеприпасы и БПЛА. Правительство Моравецкого сделало заявление 1 февраля 2022 года, накануне полномасштабного вторжения.

12 мая президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на летнем саммите в Вильнюсе будут обсуждать членство Украины в НАТО.