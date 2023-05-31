Оккупанты привезли под Запорожье ОМОН из Дагестана: будут искать партизан

Захватчики надеются подавить партизанское движение в населенных пунктах, которые временно находятся под их контролем. В украинском подполье говорят: "Не получится!"

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Российские захватчики привезли на территорию временно оккупированной Запорожской области сотрудников ОМОН из Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 31 мая.

По информации украинского подполья, группа боевиков из отряда полиции особого назначения "ОМОН" приехали на территорию области из Дагестана не просто так. Им поручили одну из задач, которая связана с украинцами.

Оккупанты хотят их использовать в будущем для того, чтобы остановить партизанское движение на территории области и, вероятнее всего, они уже приступили к работе.

"Однако эти меры не помогут им одолеть партизан. Центр Национального Сопротивления напоминает, что все оккупанты понесут ответственность за свое участие в агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Херсонской области захватчики начали забирать украинские документы у водителей. Речь не только о паспорте, но и о водительских правах и документах на машину.

Им пришлось усилить патрули на временно оккупированных территориях. Останавливают все транспортные средства, которые все еще имеют украинские номера.

"Если водитель предъявляет украинские документы, то оккупанты их изымают, а владельца документов заносят в специальные списки", — продолжили в ЦНС.

Напомним, 30 мая сообщалось, что российские оккупанты в Запорожской области начали новую волну паспортизации. Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что с 1 июня местные жители на захваченных территориях могут остаться без лечения. Речь идет о тех, кто не оформил российское гражданство.