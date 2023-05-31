Окупанти привезли під Запоріжжя ОМОН із Дагестану: шукатимуть партизанів

Загарбники сподіваються придушити партизанський рух у населених пунктах, які тимчасово перебувають під їхнім контролем. В українському підпіллі кажуть: "Не вийде!"

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Російські загарбники привезли на територію тимчасово окупованої Запорізької області співробітників ОМОН із Дагестану. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 31 травня.

За інформацією українського підпілля, група бойовиків із загону поліції особливого призначення "ОМОН" приїхала на територію області з Дагестану не просто так. Їм доручили одне із завдань, яке пов'язане з українцями.

Окупанти хочуть їх використати в майбутньому для того, щоб зупинити партизанський рух на території області і, найімовірніше, вони вже розпочали роботу.

"Однак ці заходи не допоможуть їм здолати партизанів. Центр Національного спротиву нагадує, що всі окупанти відповідають за свою участь в агресії проти України", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Херсонській областi загарбники почали забирати українські документи у водіїв. Йдеться не тільки про паспорт, а й про водійські права та документи на машину.

Їм довелося посилити патрулі на тимчасово окупованих територіях. Зупиняють усі транспортні засоби, які й досі мають українські номери.

"Якщо водій пред'являє українські документи, то окупанти їх вилучають, а власника документів заносять до спеціальних списків", — продовжили у ЦНС.

Нагадаємо, 30 травня повідомлялося, що російські окупанти в Запорізькій області розпочали нову хвилю паспортизації. Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що з 1 червня місцеві жителі на захоплених територіях можуть залишитись без лікування. Ідеться про тих, хто не оформив російське громадянство.