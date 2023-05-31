"Показали другой путь борьбы": бойцы РДК и ЛСР могут оторвать территории от РФ, — генерал

Успешность рейдов российских добровольцев будет зависеть от количества сил, которые они смогут собрать. В будущем это поставит под угрозу существование режима Кремля.

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Если российские добровольцы смогут собрать значительные силы, тогда они смогут оторвать какую-то территорию от Российской Федерации. Такое мнение озвучил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в интервью "Эспрессо" 31 мая.

По его словам, у этой категории военных есть возможность изменить ход войны и оторвать от России часть территорий. Это покажет Кремлю, что бороться с Украиной дальше не нужно.

"Если российские добровольцы смогут подтянуть более 2-3 тыс. человек и их вооружить — это будет серьезное предостережение России относительно развертывания последующих боевых действий на территории Украины. Сейчас огромная проблема, как привлечь этих людей. Эти люди — это реальная проблема РФ. Есть реальная возможность привлечения человеческих ресурсов, потому что они показали другой путь борьбы с путинским режимом", — говорится в сообщении.

Кроме того, генерал-майор СБУ в запасе убежден, что российским добровольцам можно доверять в этом вопросе, так как у них серьезные намерения по освобождению Российской Федерации от режима Владимира Путина.

То, что они готовы помогать Украине — играет нам на пользу, однако им для этого нужно огромное количество людей.

"Если они смогут в какой-то момент гарантировать, что заходя в Россию они смогут сконцентрировать значительные силы, то они могут и оторвать какую-то территорию от России. Устроить что-то вроде другой России. Вызвать определенные беспорядки", — говорится в сообщении.

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Напомним, 29 мая в РДК сообщили о новой вылазке на территорию РФ. Как отмечают российские добровольцы, очередной рейд на территорию страны-агрессора сквозь границу прошел успешно, так как она была недостаточно защищена.

25 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" сообщили об очередном заходе на территорию Белгородской области Российской Федерации и опубликовали видео из населенного пункта Глотово, снятое на фоне местного отделения "Почты России".