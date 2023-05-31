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Военный Фокус Российско-украинская война

В Украине в ДТП погиб британский снайпер: невеста узнала во время подготовки к свадьбе

снайпер, Великобритания, тренировки ВСУ, британский снайпер, Джулиан Торн, смертельное ДТП
Фото: PA | Невеста погибшего в Украине снайпера пытается вернуть его тело на родину

Джулиан Торн прибыл в Украину накануне полномасштабной войны и тренировал украинских военных. Мужчина верил, что его умения принесут пользу для ВСУ. Теперь невеста Луиза вместо подготовки к бракосочетанию занимается сбором средств для возвращения тела.

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В Украине в ДТП погиб снайпер из Великобритании Джулиан Торн, который приехал сюда для того, чтобы помочь подготовить ВСУ перед столкновением с российскими оккупантами. Об этом сообщает издание Daily Mail 31 мая.

Мужчине было на момент гибели 36 лет и родом Джей, как его называли близкие, из Хексема. В Украину он прибыл перед началом полномасштабной войны, которую развязала Российская Федерация. Его задача была в том, чтобы тренировать украинских защитников на фоне агрессии Кремля.

"Он верил в правильность своих намерений и уехал в Украину, зная, что его умения как ветерана британской армии принесут пользу", — рассказала о миссии погибшего снайпера его невеста Луиза.

21 мая девушке сообщили, что ее возлюбленный погиб в автокатастрофе. Это произошло в тот момент, как она разрабатывала дизайн колец для будущей свадьбы.

Возвращение тела на родину: с какими трудностями столкнулась невеста

Как только она немного отошла от шока, сразу же организовала сбор на сумму в 15 тысяч фунтов стерлингов (685 тысяч гривен, — ред.), чтобы доставить тело погибшего обратно на родину.

Спикер МИД Великобритании при этом отметил, что семья Джулиана Торна получил поддержку и ведомство в постоянном контакте с украинской стороной по этому вопросу.

снайпер, Великобритания, тренировки ВСУ, британский снайпер, Джулиан Торн, смертельное ДТП Fullscreen
Невеста погибшего в Украине снайпера пытается вернуть его тело на родину
Фото: Скриншот

"Когда мы все смирились с этой невероятной утратой, мне придется столкнуться со сверхтрудной задачей вернуть Джея домой. Цена этого невероятно высока, и я обращаюсь за вашей поддержкой в это тяжелое время. Я надеюсь собрать достаточно средств, чтобы вернуть Джея домой в то место, которое он так любит", — говорится в сообщении.

Миссия Джулиана Торна в Украине: как он помогал бойцам ВСУ

Погибший в ДТП мужчина провел 8 лет в армии и в конце прошлого года приехал в Украину ради помощи украинским военным. Он регулярно ездил туда-обратно и тренировал огромное количество бойцов ВСУ.

"Он чувствовал, что у него есть навыки, которые можно использовать там. Мы каждый день переписывались и звонили друг другу так часто, как могли. Я все время волновалась за него", — продолжила Луиза.

снайпер, Великобритания, тренировки ВСУ, британский снайпер, Джулиан Торн, смертельное ДТП Fullscreen
Невеста погибшего в Украине снайпера пытается вернуть его тело на родину
Фото: PA
снайпер, Великобритания, тренировки ВСУ, британский снайпер, Джулиан Торн, смертельное ДТП Fullscreen
Невеста погибшего в Украине снайпера пытается вернуть его тело на родину
Фото: PA
снайпер, Великобритания, тренировки ВСУ, британский снайпер, Джулиан Торн, смертельное ДТП Fullscreen
Невеста погибшего в Украине снайпера пытается вернуть его тело на родину
Фото: PA
снайпер, Великобритания, тренировки ВСУ, британский снайпер, Джулиан Торн, смертельное ДТП
снайпер, Великобритания, тренировки ВСУ, британский снайпер, Джулиан Торн, смертельное ДТП
снайпер, Великобритания, тренировки ВСУ, британский снайпер, Джулиан Торн, смертельное ДТП

Напомним, 25 мая сообщалось, что в Украине погиб доброволец из Швеции. По данным шведской газеты, тело бойца нашли в его постели. Даниэль Нистрем воевал на стороне Украины с апреля 2022 года.