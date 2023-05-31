В Украине в ДТП погиб британский снайпер: невеста узнала во время подготовки к свадьбе
Джулиан Торн прибыл в Украину накануне полномасштабной войны и тренировал украинских военных. Мужчина верил, что его умения принесут пользу для ВСУ. Теперь невеста Луиза вместо подготовки к бракосочетанию занимается сбором средств для возвращения тела.
В Украине в ДТП погиб снайпер из Великобритании Джулиан Торн, который приехал сюда для того, чтобы помочь подготовить ВСУ перед столкновением с российскими оккупантами. Об этом сообщает издание Daily Mail 31 мая.
Мужчине было на момент гибели 36 лет и родом Джей, как его называли близкие, из Хексема. В Украину он прибыл перед началом полномасштабной войны, которую развязала Российская Федерация. Его задача была в том, чтобы тренировать украинских защитников на фоне агрессии Кремля.
"Он верил в правильность своих намерений и уехал в Украину, зная, что его умения как ветерана британской армии принесут пользу", — рассказала о миссии погибшего снайпера его невеста Луиза.
21 мая девушке сообщили, что ее возлюбленный погиб в автокатастрофе. Это произошло в тот момент, как она разрабатывала дизайн колец для будущей свадьбы.
Возвращение тела на родину: с какими трудностями столкнулась невеста
Как только она немного отошла от шока, сразу же организовала сбор на сумму в 15 тысяч фунтов стерлингов (685 тысяч гривен, — ред.), чтобы доставить тело погибшего обратно на родину.
Спикер МИД Великобритании при этом отметил, что семья Джулиана Торна получил поддержку и ведомство в постоянном контакте с украинской стороной по этому вопросу.
"Когда мы все смирились с этой невероятной утратой, мне придется столкнуться со сверхтрудной задачей вернуть Джея домой. Цена этого невероятно высока, и я обращаюсь за вашей поддержкой в это тяжелое время. Я надеюсь собрать достаточно средств, чтобы вернуть Джея домой в то место, которое он так любит", — говорится в сообщении.
Миссия Джулиана Торна в Украине: как он помогал бойцам ВСУ
Погибший в ДТП мужчина провел 8 лет в армии и в конце прошлого года приехал в Украину ради помощи украинским военным. Он регулярно ездил туда-обратно и тренировал огромное количество бойцов ВСУ.
"Он чувствовал, что у него есть навыки, которые можно использовать там. Мы каждый день переписывались и звонили друг другу так часто, как могли. Я все время волновалась за него", — продолжила Луиза.
Напомним, 25 мая сообщалось, что в Украине погиб доброволец из Швеции. По данным шведской газеты, тело бойца нашли в его постели. Даниэль Нистрем воевал на стороне Украины с апреля 2022 года.