В Україні в ДТП загинув британський снайпер: наречена дізналася під час підготовки до весілля

Джуліан Торн прибув до України напередодні повномасштабної війни та тренував українських військових. Чоловік вірив, що його вміння принесуть користь для ЗСУ. Тепер наречена Луїза замість підготовки до одруження займається збиранням коштів для повернення тіла.

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В Україні в ДТП загинув снайпер із Великобританії Джуліан Торн, який приїхав сюди для того, щоб допомогти підготувати ЗСУ перед зіткненням із російськими окупантами. Про це повідомляє видання Daily Mail 31 травня.

Чоловікові було на момент загибелі 36 років і родом Джей, як його називали близькі, із Гексема. В Україну він прибув перед початком повномасштабної війни, яку розпочала Російська Федерація. Його завдання було у тому, щоб тренувати українських захисників на тлі агресії Кремля.

"Він вірив у правильність своїх намірів і поїхав до України, знаючи, що його вміння як ветерана британської армії принесуть користь", — розповіла про місію загиблого снайпера його наречена Луїза.

21 травня дівчині повідомили, що її коханий загинув у автокатастрофі. Це сталося в той момент, як вона розробляла дизайн обручок для майбутнього весілля.

Повернення тіла на батьківщину: з якими труднощами зіткнулася наречена

Щойно вона трохи відійшла від шоку, одразу ж організувала збір на суму 15 тисяч фунтів стерлінгів (685 тисяч гривень, — ред.), щоб доставити тіло загиблого назад на батьківщину.

Спікер МЗС Великобританії при цьому зазначив, що родина Джуліана Торна отримала підтримку та відомство у постійному контакті з українською стороною з цього питання.

Наречена загиблого в Україні снайпера намагається повернути його тіло на батьківщину Фото: Скриншот

"Коли ми всі змирилися з цією неймовірною втратою, мені доведеться зіткнутися з надважким завданням повернути Джея додому. Ціна цього неймовірно висока, і я звертаюся за вашою підтримкою. Я сподіваюся зібрати достатньо коштів, щоб повернути Джея додому в те місце, яке він так любить", — йдеться у повідомленні.

Місія Джуліана Торна в Україні: як він допомагав бійцям ЗСУ

Загиблий у ДТП чоловік провів 8 років в армії та наприкінці минулого року приїхав до України заради допомоги українським військовим. Він регулярно їздив туди-назад і тренував величезну кількість бійців ЗСУ.

"Він відчував, що має навички, які можна використовувати там. Ми щодня переписувалися і дзвонили один одному так часто, як могли. Я весь час хвилювалася за нього", — продовжила Луїза.

Наречена загиблого в Україні снайпера намагається повернути його тіло на батьківщину Фото: PA Наречена загиблого в Україні снайпера намагається повернути його тіло на батьківщину Фото: PA Наречена загиблого в Україні снайпера намагається повернути його тіло на батьківщину Фото: PA

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що в Україні загинув доброволець зі Швеції. За даними шведської газети, тіло бійця знайшли у його ліжку. Даніель Ністрем воював на боці України з квітня 2022 року.