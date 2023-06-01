Массированный обстрел Украины: в командовании озвучили новую тактику ВС РФ (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне пытаются рассредоточить украинскую ПВО и создать напряжение внутри страны.

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Россияне используют новую тактику с привлечением ракетоносителей в Черном море для того, чтобы создать напряжение. Об этом 1 июня сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По словам Гуменюк, в настоящее время в регионе уже находятся три корабля, оснащенные ракетами "Калибр".

"В Черном море держат корабельную группировку с ракетоносителями. Постоянно совершают их маневры для того, чтобы создавать искусственное напряжение и рассредотачивать усилия противовоздушной обороны", — рассказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, суть тактики заключается в следующем: россияне сначала выводят на воду надводные ракетоносители, затем временно отводят их, оставляя только подводные ракетоносители, а затем снова возвращают на место надводные корабли.

Напомним, 31 мая Наталья Гуменюк предупреждала, что ВС РФ могут ударить по Украине из ракетоносителей, которые базируются в Черном море.

Ранее, 21 мая, Гуменюк также сообщала о том, что Россия вывела в Черное море дополнительный ракетоноситель, оснащенный ракетами "Калибр", и усилила разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов.