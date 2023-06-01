Масований обстріл України: у командуванні озвучили нову тактику ЗС РФ (відео)

За словами речника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни намагаються розосередити українську ППО та створити напругу всередині країни.

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Росіяни використовують нову тактику із залученням ракетоносіїв у Чорному морі для того, щоб створити напругу. Про це 1 червня повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За словами Гуменюк, зараз у регіоні вже знаходяться три кораблі, оснащені ракетами "Калібр".

"У Чорному морі тримають корабельне угруповання з ракетоносіями. Постійно здійснюють їхні маневри для того, щоб створювати штучну напругу та розподіляти зусилля протиповітряної оборони", — розповіла Гуменюк.

За словами Гуменюк, суть тактики полягає в наступному: росіяни спочатку виводять на воду надводні ракетоносії, потім тимчасово відводять їх, залишаючи лише підводні ракетоносії, а потім знову повертають на місце надводні кораблі.

Нагадаємо, 31 травня Наталія Гуменюк попереджала, що ЗС РФ можуть ударити по Україні з ракетоносіїв, які базуються у Чорному морі.

Раніше, 21 травня, Гуменюк також повідомляла про те, що Росія вивела до Чорного моря додатковий ракетоносій, оснащений ракетами "Калібр", та посилила розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів.